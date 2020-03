Así es muy difícil: insólito fallo de Nelino Tapia con Boyacá Chicó

En la octava jornada del fútbol colombiano, Boyacá Chicó recibe en Tunja a Alianza Petrolera. El conjunto ajedrazo vence por ahora a una de los sorpresas del torneo por 2-1 pero la ventaja sería mayor de no ser por el garrafal fallo de Nelino Tapia.



Cuando el partido iba igualado a un gol, el lateral Dayron Benavides mandó un centro rasante preciso, el portero Jérez no alcanzo a cortar y Nelino Tapia, con el arco a disposición, no conectó el balón de la mejor manera y terminó errando una oportunidad clarísima de gol.

Los goles del ‘Ajedrezado’ han sido obra de Camilo Pérez a los 9 minutos y Brayan Moreno al 45+3, por su parte Petrolera descontó por intermedio de Cristian Palomeque a los 22.