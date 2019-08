El fuerte codazo a Jarlan que calentó el clásico: no hubo tarjeta

Jarlan Barrera, titular en el clásico Nacional vs Medellín, fue golpeado en su cabeza por un fuerte codazo que tuvo Adrián Arregui, futbolista de Medellín. El argentino entró fuerte y no le importó llevarse por encima a su rival. Siga el en vivo aquí.



El volante, que ya estaba amonestado, se salvó de la segunda amarilla y el juez del compromiso, Andrés Rojas, decidió que no era para tarjeta.

@ElVarCentral hablame de eso, le perdonan la segunda amarilla a Arregui. pic.twitter.com/pfcDpS5zpj — Diego V (@Monaghan_Boy) August 25, 2019 ERA SEGUNDA AMARILLA: se equivoca Andrés Rojas al no amonestar a Arregui en esta jugada. Era su segunda amarilla, y por ende tendría que haber sido expulsado. Codazo en la zona de la nuca contra Jarlan. #LigaÁguila pic.twitter.com/Fr7cdl9iby — 🖥 EL VAR CENTRAL (@ElVarCentral) August 25, 2019

Pasaban los 38 minutos de juego y el partido se calentó por un fuerte golpe de Arregui a Barrera. Entraron futbolistas a calmar, pero el jugador de Nacional estaba salido de casillas por el fuerte golpe.