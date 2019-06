Solo fue un susto: Viera estuvo involucrado en accidente de tránsito

Sebastián Viera estuvo involucrado en un accidente de tránsito este miércoles 26 de junio en la ciudad de Barranquilla. El arquero de Junior se chocó con una persona que iba manejando una bicicleta, afortunadamente esta situación no pasó a mayores.

El arquero del Junior de Barranquilla estuvo involucrado en un accidente de tránsito con una bicicleta que iba saliendo de una estación de gasolina. Sebastián Viera iba de salida de su entrenamiento con el cuadro tiburón en la sede Adelita de Char en Sabanilla.



Viera utilizó sus redes sociales para aclarar la situación a sus fanáticos: “cuando salía del entrenamiento, agarro la urbanización La Playa y 10 metros antes de donde voy a doblar, siento en el lado derecho de mi carro que una persona choca con su bicicleta en mi carro. Suerte que iba súper despacio, pero me sorprendió que saliera de ahí. No me explicaba como paso eso, pero Iván (victima) me dice que cuando él me ve, frena, pero había arena y eso hizo que me chocara”



Luego de lo sucedido, varias personas se acercaron a ver lo que había ocurrido, sin embargo, el arquero se hizo cargo de la situación y las situación con la persona afectada no pasó a mayores.



Viera concluyó la narración de lo sucedido con lo siguiente: “cuando vi el accidente, me bajé, llamamos a la policía y a la ambulancia. Estuvimos en la clínica con él, no pasó a mayores, solo se raspó un poco los dedos y la rodilla, pero bueno gracias a Dios fue solamente un susto”,