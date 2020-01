La voz del protagonista: Michael Rangel explica su situación actual

El futuro de Michael Rangel es uno de los enigmas en los días previos al inicio de la Liga BetPlay I 2020.



El propio delantero habló de su situación, tras las dificultades que ha tenido su salida al exterior.



“Estoy tranquilo, esperando que se concrete algo esta semana y Dios quiera que se dé, pero si no estaré con América seis meses más”, dijo el jugador en declaraciones al canal ESPN.



Su gran rendimiento en la pasada Liga, en la que fue goleador del torneo y campeón con el club escarlata, lo puso en la mira de varios clubes en México, Brasil y China, pero aparentemente las ofertas no han llegado a la cifra que pretende el América.



Ante esa situación, el jugador no tiene prisa: “América me acogió de la mejor manera, la hinchada, directivos, compañeros, cuerpo técnico, vengo de rojo porque apoyo al América que es mi familia. Si lo tengo que hacer me quedaré con mucho gusto”.



Hay motivaciones adicionales, según dijo: “Es motivante volver (a Copa Libertadores) después de tantos años con un equipo tan grande, esperamos hacer un buen papel”, concluyó.