‘Contra Bucaramanga es una oportunidad para seguir ganando‘: Candelo

Atlético Nacional quiere seguir caminando por la senda de los triunfos, esta vez recibe a Bucaramanga, un equipo que cayó en su debut, pero que intentará recuperarse en el Atanasio. Uno de los que probablemente sea inicialista es Yerson Candelo, un jugador que, en su momento, Juan Carlos Osorio lo quiso cuando estuvo en su primer ciclo con los ‘verdolagas’ y que ahora lo disfruta, bien sea como extremo por derecha o por izquierda.



“Hicimos una muy buena pretemporada, contra Once Caldas mostramos ideas de juego que el nuevo cuerpo técnico nos ha implementado. Esperamos seguir por el buen camino, hay cosas por corregir. Contra Bucaramanga es una gran oportunidad para seguir ganando”, comentó Candelo.



En cuanto a lo que le pide el técnico Osorio en la cancha, Yerson explicó que “me ha pedido que debo encarar, ser desequilibrante en el frente de ataque, crear opciones de gol y poner en situación de gol a mis compañeros. En lo defensivo tener sacrificio, aportar en marca y estar pendiente del juego. He venido trabajando como extremo por derecha y por izquierda, estoy abierto a cualquier situación, tenemos un grupo muy competitivo, el busca que tengamos desequilibrio por bandas, aprovechar de los interiores para que entre los delanteros a posición de gol”.



Sobre lo que han trabajado esta semana para encarar el duelo frente a los ‘leopardos’, Candelo señaló que “realizamos muchos trabajos de definición, desmarque, simulando que teníamos un rival encima y haciendo situaciones reales de juego”.



Con la operación de Helibelton Palacios, Nacional no ha podido disfrutar de la sociedad con Candelo por la banda derecha. Con la llegada de Daniel Muñoz, Yerson destacó las características del jugador antioqueño. “Poco a poco nos estamos conociendo, Daniel (Muñoz) es un gran jugador, que también facilita el trabajo. Esperamos poder compenetrándonos y que Nacional sea un equipo más fuerte”.



Analizando al rival, “Bucaramanga es un gran equipo, con jugadores de mucho recorrido y algunos que pasaron por Nacional. Esperamos estar concentrados en desplegar el trabajo que hemos realizado en los entrenamientos, ser sólidos en defensa y tener una eficacia ofensiva para conseguir tres puntos más en la Liga”, indicó Candelo.



Finalmente, al ex Querétaro la posición en el campo es lo que menos le preocupa de cara a los partidos. Candelo confía en el trabajo que adelanta el cuerpo técnico con el equipo. “Dependiendo de lo que el técnico (Juan Carlos) Osorio y su cuerpo técnico quiera en cada partido, nosotros debemos estar atentos y dispuestos para ocupar la posición en el campo que le seamos más útiles”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín