Yulián Gómez se motiva en Medellín: 'Los compañeros me dan confianza'

Fueron 96 minutos de juego para que Yulián Gómez demostrara porqué se había ganado un lugar de nuevo en Independiente Medellín.

La experiencia conseguida en Unión Magdalena le bastó a este lateral izquierdo en convencer a Aldo Bobadilla para repatriarlo en la temporada 2020.



Fuerte en ataque y todavía con detalles a corregir en defensa. Gómez es un jugador que le da confianza al conjunto ‘poderoso’ que busca ser protagonista en la Liga I-2020 y en la Copa Libertadores.



“Estoy muy contento de volver al equipo, volver a jugar y marcar, veníamos con la intensión de ganar, pero no se nos dio. Tenemos que seguir trabajando para que en el próximo partido podamos conseguir la victoria”, expresó Yulián, quien fue uno de los mejores del DIM en el debut por la Liga I-2020 contra Deportes Tolima en Ibagué.







Además, “siempre es una alegría de volver al equipo. Tengo compañeros que me dan mucha confianza para expresar mi juego”, destacó el ex jugador de Unión Magdalena.



Finalmente, sobre la función en la cancha, Gómez expresó que “como laterales, debemos aprovechar las bandas. Me siento cómodo en esa posición y poco a poco vamos a ir marcando diferencia en el juego”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín