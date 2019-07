La tensa situación en su club para el jugador que busca Millonarios

Millonarios se prepara para debutar en la Liga II-2019. El equipo embajador tiene como gran objetivo mantener el alto nivel que mostró el primer semestre, en el que cabalgó con alto puntaje, y volver a luchar por estar en la final del FPC.

El entrenador Jorge Luis Pinto sigue trabajando en cada línea de su equipo para reforzar conceptos tácticos, y también está pendiente de poder conseguir los últimos fichajes para tener un plantel competitivo en cada línea.



Es así como en el ataque Millonarios no renuncia a tener jugadores que aporten diferentes cualidades, para que Pinto tenga variantes y se asegure las formas de llegar al gol. Mucho más ante la salida de Roberto Ovelar.



Uno de los jugadores en los que el cuadro albiazul se ha centrado es Yustin Arboleda, un delantero que juega en el Marathón de Honduras, y que se ha convertido en un pedido expreso de Pinto, pues lo ha venido siguiendo y sabe de su poder goleador en la liga centroamericana.



Sin embargo, la negociación con Marathón para fichar a Yustin no ha sido fácil. Las pretensiones económicas del club hondureño distan de lo que ofrece Millonarios. Por eso el jugador se presentó en los últimos días a pretemporada, pero sin bajar los brazos en la posibilidad de jugar en un gran de Colombia.



Este fin de semana se rumoreó que el presidente albiazul, Enrique Camacho, se había reunido con su par del Marathón, Orinson Amaya, en Estados Unidos, donde Millonarios jugó un par de amistosos. Allí se habría dado una rebaja en las aspiraciones del equipo hondureño, pero se negó tal conversación entre dirigentes.



Así, Arboleda ya empezó a sentir la tensión en su club. Especialmente por las palabras de su entrenador, Héctor Vargas, quien parece que ya se cansó de la situación del atacante colombiano.



“Yo no quiero retener a nadie, el que se quiera ir que se vaya, y el que quiera venir que venga. Cuando yo llegué aquí, Yustin no era titular. Ahora su situación no está definida, y si se va tendremos que buscar alternativas en el exterior, porque aquí (en Honduras) no hay”, enfatizó el entrenador de Marathón.



El DT dijo que “yo no me meto en la situación del jugador, solo trato de ayudar y trabajar. Él tiene la posibilidad de decidir quedarse o irse, eso se lo dejo a su criterio”, manifestó Vargas, notoriamente molesto porque no sabe si cuenta con Yustin Arboleda o abandonará el club.