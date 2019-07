Colombiano desechó oferta de Millonarios para quedarse en su club

Millonarios estuvo detrás de la contratación de Yustin Arboleda durante todo el mercado de fichajes, pero este sábado se confirmó que el jugador no se vinculará al equipo embajador.

La llegada del delantero fue una de las novelas más largas del mercado colombiano. Aunque se llegó a un acuerdo entre los clubes, las pretensiones económicas del jugador no concordaron con lo que quería pagar Millonarios y finalmente fue Arboleda quien decidió quedarse en el Marathon de Honduras.

"Ha sido difícil tomar la decisión, son tantas cosas, pero he tomado la mejor decisión para mí, mi familia y la institución. Han sido tres semanas complicadas, pero he tomado una decisión y me quedó en el Marathon hasta diciembre", indicó el jugador en el programa radial 'Marathoneando', según publicó 'Diez'

Es así como se le pone final a esta negociación por parte del equipo embajador y ahora buscarán una nueva alternativa para el frente de ataque. Inicialmente, Enrique Camacho dijo que buscarían un delantero extranjero.