Así está el panorama de los clubes cara al regreso del Torneo II-2019

Tras las vacaciones de mitad año, este fin de semana regresa el fútbol de la Primera B en las diferentes canchas del país. Se disputarán un total de 15 jornadas que darán a conocer los ocho finalistas que irán en busca de los dos cupos que los lleve a la Liga. Cada uno de los 16 equipos participantes ha logrado conformar un plantel acorde a sus posibilidades económicas y a sus criterios de competencia. No queda más que desearles suerte a los clubes en su objetivo de alcanzar la máxima categoría del balompié nacional.



El grupo de los favoritos a pelear el ascenso:

Deportivo Pereira:



El campeón del primer semestre llega con viento en la camiseta y dispuesto a sacar ventaja del título para no dejar escapar las opciones de ascenso. Aunque ya tiene un cupo asegurado en la final entre los campeones del año, no se quiere confiar e intentará sacar provecho del liderato en la reclasificación (46 puntos) para no pasar problemas en sus aspiraciones de volver a la Liga.



El conjunto ‘matecaña’ no ha presentado mayores novedades en su nómina, aunque las directivas no han descartado alguna incorporación, el cuerpo técnico desea mantener intacta la plantilla campeona. De todas formas, están en la búsqueda de un volante y un delantero, ya que algunos equipos han demostrado interés por Jairo Molina y Diego Álvarez, pero, al parecer, ambos continuarán en el club pereirano.



Deportes Quindío:



Aunque el Torneo anterior representó una nueva desazón para su hinchada, el equipo ‘cafetero’ no baja los brazos en su deseo de regresar a la Liga. Aunque su mal rendimiento en los cuadrangulares finales lo alejó en la tabla de la reclasificación (5to – 33 puntos), es un equipo de cuidado y que ha logrado reforzar su plantilla con hombres de experiencia.



A pesar de las críticas en el entorno, Alberto Suárez continuará como director técnico del equipo y hay motivación gracias a la gestión que las directivas hicieron para este Torneo. Son ocho las incorporaciones anunciadas, en donde se destacan hombres con trayectoria como el argentino Jonathan Figueroa, el portero Diego Martínez y los experimentados Jaime Córdoba y Jhon Jairo Montaño.



Real Cartagena:

​

Los ‘heroicos’ hicieron una gran campaña durante el primer semestre y eso le sirvió para ser el segundo en la reclasificación (40 puntos), un registro que le permite ilusionarse con el ascenso. Aunque el equipo tuvo un repentino cambio en el banco técnico, la llegada de José Fernando Santa no alteró el fútbol de un plantel que fue continuo protagonista.



Y para esta segunda parte no quieren desentonar, las directivas le dieron la confianza al cuerpo técnico e intentó complacerlo con una serie de refuerzos con experiencia y que conocen la categoría. Hombres como Hárrison Otálvaro, José Nájera, entre otros, intentarán conectarse con el buen fútbol practicado por el equipo durante el primer semestre y dar la mano suficiente para ser protagonista.



Cortuluá:

​

Su gran campaña lo llevó a la gran final del Torneo – I, bajo la dirección técnica de Máyer Candelo, logró conformar un plantel con un fútbol práctico y contundente en el ataque. Sus buenos números lo llevaron al tercer lugar de la reclasificación (40 puntos), una cifra que intentarán mejorar con el propósito de buscar el liderato y facilitar su recorrido hacia la Primera División.



Pero la buena imagen dejada en el primer semestre trajo sus consecuencias en el plantel, fue uno de los equipos que mayores cambios afrontó en el mercado de mitad año, y vio partir a muchas de sus figuras. Su desempeño es una incógnita para este Torneo – II y se espera que sus cinco refuerzos, en donde se destacan las llegadas de Avimiled Rivas y Brayan Lucumí, marquen la diferencia.



Equipos de cuidado y que darán la pelea:

Boyacá Chicó:



Los ‘ajedrezados’ siempre están dando la lucha por uno de los cupos para el ascenso a la Liga. Sin hacer mucho ruido y aplicado a un férreo sistema defensivo, los dirigidos por Jhon Jaime Gómez harán frente al nuevo Torneo y a no descuidar la tabla de la reclasificación. Sin rutilantes figuras, pero con la presencia de hombres con trayectoria como Jhon Hernández y Bryan Urueña, los boyacenses serán un rival de cuidado.



Leones:



Los antioqueños siguen apostándole a su cantera y a sus divisiones inferiores, muchos de ellos, han logrado recalar en equipos de la Primera División. Su mayor novedad es el regreso del técnico Álvaro Hernández, un hombre de la casa y que conoce la filosofía de trabajo del club. Aunque no cuenta con un plantel llamativo en nombres, si cuenta con un interesante número de futbolistas jóvenes y de categoría que no han desentonado con las exigencias del Torneo de Ascenso.



El regreso de Boca Junior de Cali:



El recordado equipo caleño regresa a la competencia en el fútbol profesional tras una extensa pausa. Aunque compitió bajo el nombre de Universitario de Popayán durante el primer semestre, esta nueva versión de Boca Juniors retoma los colores, la identidad y el escudo de la legendaria institución vallecaucana. Y su deseo es ser protagonista, aunque cuenta con la base de jugadores que hicieron parte del conjunto payanés, no tuvo reparos en incorporar hombres de gran experiencia como Nelson Ramos, Luis Fernando Mosquera y Mike Campaz.



Clubes que pueden ser la sorpresa:

Atlético de Cali, Orsomarso y Valledupar son equipos que han demostrado un crecimiento deportivo interesante y sus temporadas disputadas en el Torneo les han permitido alcanzar mayor madurez institucional. Cuentan con una cantera de jugadores interesante que han nutrido algunas selecciones Colombia juveniles, además se han apoyado en conseguir refuerzos con trayectoria como José Cuenú, Harlin Ramírez, Davinson Lemus entre otros. Equipos para tener cuidado, ya que pueden amargarle el momento a más de uno.



Cesar Dussán

Corresponsal Futbolred