Jhon Jaime Gómez, la 'Flecha' que guía a Chicó de regreso a la Liga

Quedan pocas horas para conocer el nombre de campeon del Torneo-II en el fútbol de ascenso, tan sólo 90 minutos separan a Boyacá Chicó y Deportivo Pereira de alzar un nuevo trofeo en su historial. Para los ‘ajedrezados' esta final tiene un tinte especial, ya que puede representar la oportunidad de dar un paso importante para lograr su regreso a la Primera División.



Y de todo esto es consciente el profesor Jhon Jaime Gómez, director técnico de los boyacenses, y quien tendría la oportunidad de repetir ascenso con un equipo que ha confiado en su trabajo desde hace tres temporadas. Un club en donde ha logrado ganar experiencia y del cual se siente muy agradecido, gestos que han sido bien retribuidos con sus grandes campañas en el Torneo.



“Me siento muy agradecido con esta institución y con Eduardo Pimentel, quien me tuvo en cuenta para hacer parte del plantel y me brindó un valioso apoyo en un momento complicado de mi vida por la falta de trabajo por la cual atravesaba en esos días. He crecido como profesional y como persona en Chicó, y con mis trabajo, intento devolver ese gran gesto que han tenido conmigo", declaró el entrenador antioqueño.

La vida le da otra oportunidad de seguir demostrando su experiencia como técnico, una nueva final con un Chicó que viene jugando bien y sus condiciones deportivas lo han convertido en el mejor club del segundo semestre. ‘La Flecha', como se le conoce popularmente, confía en el trabajo de sus muchachos y es osado al asegurar que el sueño de volver a Primera está en sus manos y que sería difícil dejarlo escapar.



“Yo llego a la cancha convencido de que el equipo alcanzará su objetivo, creo que hemos hecho una gran campaña durante todo el año y tenemos el fútbol para regresar a Primera. Este es un sueño que tenemos en las manos, no lo podemos dejar escapar, y estoy convencido de que contamos con los pergaminos para obtener un buen resultado ante un equipo difícil como Pereira", reiteró ‘La Flecha', quien a sus 52 años, busca un segundo título en su carrera deportiva.

El actual campeón llega a la ciudad de Tunja con una corta ventaja, pero con un plantel competitivo y que ha sido un hueso duro de roer para los ‘ajedrezados'. Jhon Jaime es cauteloso a la hora de hablar del rival de turno, ya que conoce muy bien sus capacidades colectivas e individuales, y los partidos contra los ‘matecañas' han sido referentes para corregir algunos errores en la estrategia del plantel.



“Los duelos contra Deportivo Pereira han sido bastante disputados y me han dejado beneficios en esa intención de encontrar el equipo ideal. Es un rival que ha destapado fallas en nuestra estrategia y me ha invitado a perfeccionar o mejorar con el pasar de los días. Un rival duro que nos exigió bastante en el primer partido de la final y que nos hizo ver mal en algunos instantes del encuentro. No esperábamos menos de un equipo que ha sido protagonista a lo largo del año y que ha logrado el ascenso de manera justa".



Este martes se sabrá cómo terminará esta historia en el Torneo-II de ascenso en el balompié nacional. Chicó espera cambiar la imagen dejada en el estadio Hernán Ramírez Villegas y poder regalarle a la afición un nuevo tiquete a la máxima categoría, pero esta vez con la ambición de poder mantenerse por muchas temporadas más codeado entre los más grandes del país.



César Dussán

Especial para FUTBOLRED