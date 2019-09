Pereira no pudo con la garra ‘felina’ y perdió 1–0 con Tigres

Tigres se reencontró con la victoria en el Torneo, y lo hizo contra el actual campeón, Deportivo Pereira, club al cual venció por marcador de 1 – 0 en el estadio Metropolitano de Techo. Un resultado que le permite a los capitalinos cortar una negativa racha de seis fechas sin ganar y la oportunidad de dejar el fondo de la tabla con sus nueve unidades.



Un encuentro que tuvo un inicio con mucho ritmo y velocidad, gracias a la actitud ofensiva con la cual saltaron ambos conjuntos a la cancha. Pocos minutos transcurrieron para que se viera acción dentro de las áreas tras un par de llegadas con peligro que exigieron a los porteros. Los espacios en defensa ayudaron a que el juego ofreciera emociones desde el inicio.

Con el pasar del primer tiempo, Tigres empezó a verse más ordenado y supo frenar las intenciones de los pereiranos, quienes ya no llegaban con tanta continuidad al arco ‘felino’. Ese juicio táctico de los locales, le dieron la oportunidad de hacerse dominador del partido y lograr la ventaja con el gol de Camilo Mena (34 PT), quien rompió la paridad y llevó a sus compañeros a ir al descanso con la diferencia en el marcador a su favor.



Tras el descanso, el duelo se hizo más luchado y con continuas interrupciones que le quitaron ese interesante ritmo que traía. Las malas entregas de balón en el medio campo y la carencia de ideas, mantuvieron la acción lejos de los pórticos. Los tiros con pelota quita y el juego aéreo se convirtieron en las fórmulas más usadas por los ‘matecañas’ para intentar recuperar el empate. Pero dicho objetivo no se logró y la expulsión de Ángel Ramírez sentenció el final para el campeón.



Fortaleza se aferra a no perder el tren de los ocho finalistas



En otros de los juegos de la fecha, Fortaleza superó 1 – 0 a Boca Juniors de Cali en la cancha del estadio Pascual Guerrero. Un resultado que le permite a los de Cota, acomodarse dentro del grupo de los ocho y alcanzar la cifra de 13 unidades en la tabla. Mientras que los vallecaucanos, siguen sin levantar cabeza y sus seis puntos reflejan la floja campaña que ya suma cuatro jornadas consecutivas sin ganar en el Torneo.



José Moreno (17 ST) fue el autor del único gol de un partido con pocas emociones y que dejó ver muchas fallas dentro del terreno de juego. Aunque los dueños de casa intentaron la ventaja desde los minutos iniciales, se vieron carentes de contundencia y claridad a la hora de la definición. Ante estas deficiencias, el orden defensivo de Fortaleza le alcanzó para conservar la diferencia y salir victorioso.



César Dussán

Especial para FUTBOLRED