Cuadrangular B: Boyacá Chicó y Real Cartagena son los favoritos

A diferencia del cuadrangular A, este grupo muestra un perfil más definido si de favoritos para el ascenso se trata. No hay dudas de que boyacenses y cartageneros cuentan con mayores probabilidades de pelear por el cupo a la final, en un mano a mano que podría ser interesante.

Boyacá Chicó a demostrar su experiencia y favoritismo



Es uno de los equipos más regulares y constantes que ha dado el fútbol de ascenso. Las veces que ha disputado este Torneo de ascenso, ha logrado ser protagonista y un rival de cuidado a la hora de pelear el ascenso.



Fortalezas:

Su orden táctico y su trabajo defensivo lo convierten en uno de los equipos más complicados de superar. Aunque ya no es la defensa menos vulnerada, su estrategia ha dado resultados a la hora de sumar resultados positivos.



Es uno de los locales más fuertes del Torneo, en esta condición no perdió ningún encuentro a lo largo del semestre. Los ‘ajedrezados’ esperan mantener su invicto en el estadio La Independencia.



Cuenta con un plantel con bastante experiencia y algunos jugadores extranjeros que han marcado la diferencia en el rendimiento deportivo del equipo. Saben cómo afrontar estas rondas finales.



Debilidades:

Su defensa ha demostrado algunas deficiencias en los últimos encuentros. Los 12 goles en contra, durante las últimas nueve fechas, deja ver que hay cosas por corregir en esta zona.



Aunque tiene la ventaja de enfrentar a dos rivales en la altura, debe tener cuidado cuando visite a Real Cartagena, ya que este tipo de condiciones climáticas le han pasado algunos problemas físicos.



La falta de apoyo de la afición, es recurrente ver el estadio con poca asistencia. Un aspecto que puede ser ventaja para los visitantes, ya que no sentirán la presión del público boyacense.



Figura: Edinson Palomino (volante)

Un jugador que pasa por un buen momento con el Boyacá Chicó, se ha convertido en el líder y generador de muchas de las jugadas de ataque del equipo. Además, tiene gol y sus celebraciones lo tienen como el artillero de los ‘ajedrezados’.

Real Cartagena y su nueva oportunidad de llegar a la final



A los ‘heroicos’ se les presenta una nueva oportunidad de pelear el ascenso y cortar una serie de frustraciones para su hinchada. Llega como uno de los favoritos del grupo para buscar ese cupo a la final.



Fortalezas:

Tiene variantes y alternativas en el ataque, cuenta con varios jugadores con gol y que han demostrado su contundencia a la hora de la definición. Será una de las delanteras más temibles para los defensas rivales en el grupo.



Es uno de los equipos con las nóminas más experimentadas y con recorrido del Torneo, en todas sus líneas tiene jugadores que saber afrontar este tipo de situaciones decisivas.



Aunque no juega en el estadio Jaime Morón, se ha hecho fuerte en condición de local y ha sabido sacar provecho de las altas temperaturas que tiene a su favor. Un aspecto que puede ser ventajoso ante sus rivales que viene de la altura.



Debilidades:

Su línea defensiva presenta muchas ventajas, es de los equipos con la valla más vencida de los ocho clasificados y será un tema que debe tener en cuenta para evitar problemas en estas finales.



La presión que pueden afrontar sus jugadores por parte de una hinchada que ha mostrados en varias ocasiones su frustración. No obtener buenos resultados, va a generar un mal ambiente en su entorno que lo perjudicará.



Así como ha demostrado ser un local fuerte, tiene problemas para afrontar el tema de la altura, y en este cuadrangular tendrá que visitar a dos equipos con estas condiciones climáticas.



Figura: Edwin Aguilar (delantero)

El panameño ha demostrado ser un jugador rendidor y una contratación que ha dado buenos frutos a lo largo de la temporada. Un hombre con gol y con grandes capacidades de definición en el juego aéreo.

Bogotá quiere extender su momento de gloria en el Torneo



Es la gran sorpresa del Torneo – II, sin contar con una nómina de jugadores con renombre, logró dar la batalla y hacer una campaña que superó todas las expectativas.



Fortalezas:

Tiene un equipo con muchos jóvenes valores que se han destacado por mostrar condiciones individuales interesantes. La velocidad y el buen estado físico han sido dos aspectos que han sabido explotar.



Jugará sin ningún tipo de presión, cualquier resultado positivo será ganancia para el equipo. Como local ha sido un rival de cuidado y los favoritos en el grupo no deben confiarse ante un rival con deseos de seguir dando la sorpresa.



Debilidades:

Carece de experiencia en este tipo de rondas finales, la ansiedad por lograr algún protagonismo puede jugarle en contra ante rivales con mayor recorrido. Un aspecto psicológico que debe trabajar el cuerpo técnico.



No le ha ido bien en sus enfrentamientos contra los equipos que tiene como rival en el grupo. Como visitante le ha costado sumar en dichas plazas, un aspecto que intentará mejorar Jairo Patiño desde lo defensivo.



Figura: José Lloreda (delantero)

Uno de los hombres con recorrido y que le aporta experiencia al equipo capitalino. Sus goles y su liderazgo en el ataque han sido relevantes para lograr una campaña que quedará en la historia del club.

Fortaleza intentará asustar a los favoritos y repetir ascenso



Otro de los equipos que entró de manera angustiosa a estos cuadrangulares, su crecimiento deportivo en las jornadas finales le permitieron seguir soñando con el ascenso.



Fortalezas:

Es uno de los locales más fuertes que se han visto en este Torneo – II, han hecho del estadio Municipal de Cota un fortín y esperan mantener ese buen rendimiento para dar la pelea en el grupo.



Tiene un grupo de jugadores que han sorprendido por su rendimiento y que se han acoplado muy bien al sistema táctico impuesto por el entrenador. Los pocos cambios en su plantilla han dado resultados positivos.



Debilidades:

Sus números como visitante no alcanzan a compensar su gran campaña de local, un aspecto que debe tener en cuenta Fortaleza si quiere complicar a los favoritos que tiene en el grupo.



La falta de experiencia de su plantilla en estas rondas finales puede ser una ventaja ante rivales de mayor envergadura. Aunque se ha demostrado competitivo, son pocos los que han afrontado este tipo de presiones.



Figura: Sebastián Acosta (volante):

Un jugador con grandes condiciones técnicas que le han permitido marcar diferencias en el mediocampo. Un hombre con gol y con capacidad de ser generador del fútbol del equipo.