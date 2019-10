David Livingston, la joya de San Andrés para el fútbol colombiano

Uno de las grandes noticias que dio el Torneo de ascenso en este inicio de temporada fue el histórico hecho de llevar el fútbol profesional a la paradisiaca isla de San Andrés. Un lugar atractivo para el turismo, pero olvidado por el Estado, en donde el deporte no ha sido la opción más rentable para sus ciudadanos y sus practicantes han tenido que emigrar a otras ciudades para salir adelante.

Con la aprobación de la Dimayor de permitir que el club Real Santander, que anteriormente tenía como sede al municipio de Floridablanca, se trasladara al caribe para llamarse Real San Andrés, abrió la oportunidad a muchos jóvenes de la zona de incursionar en el profesionalismo. Sin dudas, una ventana para que muchos isleños se dieran a conocer en el balompié nacional.



Uno de esos jóvenes jugadores que se vio afortunado por tal decisión fue David Enrique Livingston, un delantero de 22 años que fue incorporado al club, gracias al acuerdo hecho entre la Gobernación y las directivas de Real San Andrés de contar entre su nómina a tres hombres locales. Con Livingston, se sumaron James Ávila y Ryan Pole.

“Fue un sueño hecho realidad el vestir la camiseta de Real San Andrés y llegar por fin al fútbol profesional en Colombia. Un objetivo que venía trabajando desde hace varios años cuando empecé con la Escuela El Dorado, a pesar de las malas condiciones, fue allí en donde pude formarme como futbolista. Desde allí fui ganando algo de reconocimiento, pero las oportunidades de surgir eran escasas y me vi obligado a viajar a otras ciudades”, declaró el jugador sanandresano.

Decisión trascendental en su vida, pero que fue impulsada gracias a las condiciones que mostró en los torneos juveniles nacionales en los cuales el equipo El Dorado participó. Uno de esos clubes a los cuales llamó la atención fue el Deportes Tolima, quien lo tuvo en cuenta para hacer parte de los equipos sub – 20 y sub – 21.



“Esa experiencia con Tolima me ayudó a crecer mucho, ya que tuve un nivel más competitivo y me permitió conocer más el entorno del balompié colombiano. Fui con la ilusión de ocupar un lugar en el equipo profesional, pero ese objetivo se vio aplazado y regresé de nuevo a San Andrés”, reiteró Livingston.

Pero el delantero tuvo su desquite y su experiencia dentro del balompié isleño le permitió ser uno de los seleccionados para vestir la camiseta del recién llegado Real San Andrés. Un sueño cumplido, pero también todo un reto porque la exigencia iba a ser mayor, ya que se encontraba con jugadores de mayor recorrido en el fútbol de ascenso.

“Ha sido un año maravilloso desde lo personal, me siento agradecido por la oportunidad brindada por el club y la confianza que han puesto en mí. Disputar un Torneo como el de ascenso ha sido bastante exigente, por el nivel y por los constantes viajes, pero se ha trabajo al máximo. Contento por el buen tratamiento por parte del plantel y la idea es continuar con el equipo para la próxima temporada. Creo que se están abriendo puertas a nuevos valores de la isla”.

Pero todas las cosas no van de la mejor manera, ya que Real San Andrés atraviesa por un momento complicado en el Torneo – II, después de haber estado en el liderato, tuvo un desplome que hoy lo tiene cerca de la eliminación. Este domingo tendrá una última salvación enfrentando a Leones, una victoria es urgente para seguir soñando.



“Infortunadamente el equipo no ha logrado mantener el nivel con el cual veníamos en las primeras fechas, creo que hemos perdido contundencia en el ataque y hemos dejado escapar muchos puntos en casa. Los ahorros sumados aún no tienen con posibilidad y sabemos que tenemos dos jornadas en donde debemos retomar ese fútbol y sumar los seis puntos para completar el sueño de toda una isla y de una afición que está naciendo”.



Especial FUTBOLRED

Cesar Dussán