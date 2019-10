Dura advertencia de Pimentel a jugadores del Chicó que entren en paro

Este martes se hizo oficial el cese de actividades de los jugadores profesionales de los 36 clubes que componen el balompié profesional de nuestro país. Decisión que se dio a conocer a través de un comunicado hecho por Acolfutpro, después de que la Federación Colombiana y la Dimayor no entraran en la concertación del pliego de peticiones solicitado por los deportistas.

Tal situación generó la fuerte reacción de Eduardo Pimentel, dueño del club Boyacá Chicó, quien dejó ver su rechazo por lo sucedido y anunció fuertes sanciones para quienes se unan al cese de actividades. Paro que se tiene programado para la fecha 20 de la Liga y la tercera jornada de los cuadrangulares finales, en el Torneo.



“El Boyacá Chicó declara que no aceptara presiones bajo ninguna circunstancia de estos sinvergüenzas dirigentes de Acolfutpro, que manipulan y engañan a todos los futbolistas, a la prensa, a la opinión pública y al Ministerio de Trabajo. Anunciamos sanciones y medidas disciplinarias contundentes”, declaró Pimentel a través de su cuenta de twitter.



Y es que para el dirigente del club ‘ajedrezado’, no existen motivos para que sus jugadores entren en paro cuando se encuentran al día en los compromisos laborales y salariales de sus contratados. Se siente afectado por esta decisión y más en instancias decisivas de la temporada.



“Nosotros, como club profesional y patrono de sus jugadores, con quienes tiene sus contratos profesionales al día y vigentes, no aceptará ninguna presión. Y apegados a la ley, no dudará en sancionar y terminar los contratos de trabajo a aquellos jugadores que intenten desconocerlos e incumplirlos”, reiteró el dueño de la institución boyacense.



Sin dudas, declaraciones que aumentan la tensión dentro del fútbol colombiano y seguramente traerá más reacciones en torno a este cese de actividades que pone en ‘jaque’ el cierre de la temporada del presente año. Aún se espera que el diálogo entre las partes permita llegar a un acuerdo que beneficie tanto a jugadores como a directivos.