Agónico triunfo de Real Cartagena sobre Orsomarso en la primera fecha

Real Cartagena no la tuvo fácil en su debut en el Torneo – II, ya que tuvo que esperar hasta los minutos de adición para superar 2 – 1 a Orsomarso, en la cancha del estadio Francisco Rivera Escobar. Resultado que representan las primeras tres unidades del semestre y acercarse al liderato en el tema de la reclasificación de año.



El conjunto ‘heroico’ saltó a la cancha con la idea de hacer valer su favoritismo y, desde los primeros minutos, se hizo al control de la pelota y ofreció las primeras llegadas con peligro. Tal decisión táctica dio sus frutos con prontitud, un gran cabezazo de Edwin Aguilar (19 PT) rompió la paridad e hizo justicia con lo que se veían en el duelo hasta ese momento.



Ante la celebración visitante, Orsomarso se vio obligado a la pronta reacción. Decidió adelantar sus líneas y ser más agresivo en la recuperación de la pelota, estrategia que le permitió equilibrar las cargas y llegar con mayor continuidad al área rival. Pero en frente se encontraron con una defensa cartagenera ordenada y que logró conservar el arco en cero hasta el descanso.



Para la etapa complementaria, el encuentro bajó en ritmo debido a las continuas faltas que obligaron al juez central a amonestar a jugadores de ambos equipos. Dicha situación beneficiaba a Real Cartagena, que lograba controlar las acciones y no pasaba muchos problemas ante los intentos de los vallecaucanos. La falta de ideas se hizo evidente y el cuerpo técnico local no dudó en hacer un par de sustituciones que le cambiaron la cara al partido.



Orsomarso fue recuperando el control de la pelota y con el pasar de los minutos puso en aprietos a un conjunto ‘heroico’ que lucía desgastado, ventaja que Jean Rentería (27 ST) aprovechó para igualar las cifras en el marcador. Pero cuando parecía que las cosas terminarían en paridad, Xavier González (47 ST), con gran definición, rescató tres valiosos puntos en el tiempo de adición para los cartageneros y un inicio prometedor en este segundo semestre.



Otro partido que ofreció emociones hasta el final fue el empate 1 – 1 entre Valledupar y Leones, en la cancha del estadio Armando Maestre. Aunque los antioqueños lograron la ventaja, gracias a una pena máxima bien ejecutada por Kevin Aladesanmi (38 PT), no lograron conservar la corta diferencia y la esperanza de sumar su primera victoria del Torneo se desvaneció con el tanto de Cristian Cangá (47 ST) en los últimos instantes del juego.



Mientras que en la cancha del estadio Romelio Martínez, Barranquilla hizo respetar su condición de local y superó 1 – 0 a un difícil Llaneros. Jesús Andrés Rocha (10 ST) fue el encargado de darle la ventaja a los de ‘curramba’ y de vulnerar el férreo sistema defensivo de un rival que supo cerrar los espacios y estuvo muy cerca de regresar a casa con un mejor resultado.



Por Cesar Dussán

Corresponsal Futbolred