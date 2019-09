¿Quién agredió a quién? Cruce de acusaciones entre Quindío y Pereira

"Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha", reza un viejo lema del fútbol. Pero la realidad es que cada vez se cumple menos.

Un buen ejemplo es el reciente duelo entre Quindío y Pereira (1-1) por el Torneo Águila, en el que poco se habla del juego y mucho se dice de la pelea que protagonizaron los cuerpos técnicos de ambos elencos.



¿Qué pasó? Quindío chocaba una y otra vez con el buen portero Harlen Castillo, estaba incómodo por dos penaltis que consideró que no le habían sancionado (uno más claro que el otro), el tiempo pasaba y la pierna fuerte ganaba protagonismo y sobre el final vino la expulsión de Mateo Garavito por el equipo local, como consecuencia del roce. Los ánimos estaban encendidos para el momento del pitazo final. Terminado el juego y sentenciado el 1-1, miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos se lanzaron insultos y la Policía tuvo que intervenir.



A partir de allí empiezan a cambiar las versiones. El primero en reaccionar y quejarse fue el DT del Quindío, Alberto Suárez, en plena rueda de prensa posterior al partido: "Quiero hacer una denuncia al cuerpo técnico del Pereira, se pasan de patanes. Ellos tienen que entender que son extranjeros que vinieron a nuestro país de alguna forma a buscar una oportunidad, que es válida, pero su patanería no puede justificarse desde ningún punto de vista", dijo.



Y aquí es donde se vuelve grave la denuncia: "Nosotros como cuerpo técnico nunca nos metemos con los rivales ni con los técnicos. El asistente técnico nos tildó de ‘coqueros’, ‘cocaleros’, de ‘pirobos’, y muchas más groserías", indicó Suárez visiblemente molesto



Se refiere a Pablo Bide, el ayudante de campo de confianza de Néstor Craviotto, quien le respondió a FUTBOLRED que no tiene ningún comentario respecto de esta denuncia.



Suárez fue más allá con su queja: “El fútbol colombiano puede ser bueno o malo, pero es un deporte que está creciendo en esa parte de la cultura futbolística y el respeto. Yo veo dos tribunas que dicen ‘barras por la paz’ y el cuerpo técnico del Pereira, agrediéndonos sin razón. No es la primera vez que lo hacen, hay videos en el partido contra Bogotá, donde ellos hicieron los mismo, pero pasaron de ‘agache’ con eso. Exijo respeto”.





La versión del Pereira



La situación fue vista de una manera muy diferente en las toldas del Pereira, donde solo el gerente deportivo, Felipe Euse, accedió a hablar sobre el complejo asunto.



Esto fue lo que él vio desde la tribuna: "Finalizando el partido se observa que el cuerpo técnico del Quindío va al área técnica del Deportivo Pereira con intenciones de agredir. Vimos a Alberto Suárez salido de la ropa y fuera de sus cabales, no sabemos si era la intención agredir al asistente técnico, al preparador o a quién, porque la Policía tuvo que intervenir y el jefe de logística nuestra tuvo que participar para evitar problemas", dijo, no sin antes aclarar que investigan internamente más detalles que expliquen la fuerte reacción del DT rival.



"Se logra percibir desde donde estoy en las gradas que el cuerpo técnico se mantiene en su corralito, su área técnica, y es el cuerpo técnico de una forma desaforada que va al menos a intentar agredir, acercarse de forma fuerte al cuerpo técnico del Pereira. No estuve en la zona mixta para saber qué se dijeron, supongo que lo mismo que se dice en un América-Cali, un Nacional- Medellín, un Millonarios-Santa Fe, en un momento de calentura que no habría pasado a mayores de no ser por la trascendencia que le dio el señor Alberto Suárez en la rueda de prensa", lamentó.



A Euse, entre otras, le llama la atención las supuestos insultos de parte del grupo de extranjeros que dirige al Pereira: "De las palabras que dicen, viví dos años en Argentina y nunca escuché que un argentino dijera las palabras que está denunciando el profesor Alberto Suárez", comentó.



Para él, se trata de una situación que no es nueva para el Pereira: "no es la primera vez que nos sucede con el profesor Alberto Suárez, ya en varias ocasiones nos ha pasado, inclusive con (Alberto) Bulleri, que dirigió tres años atrás, entonces esas son las declaraciones a los medios, no hay más que decir. Queremos concentrarnos solamente en lo que tenga que ver con el ascenso y lo que tiene que ver con la parte deportiva", añadió.



En todo caso, según el gerente deportivo, la idea del club es no darle más desarrollos a un tema que no es prioritario: "Llevarlo a otra instancia es darle importancia a un tema que para nosotros no tiene relevancia, es algo que fue falso. Haremos indagaciones internas pero llevarlo a otra instancia es desgastante y no es nuestro objetivo, queremos concentrarnos en lo nuestro que es el ascenso", concluyó.



¿Quién dice la verdad? Habría que saber qué dice el informe arbitral, única manera de saber si el tema pasará o una investigación de la Comisión de Disciplina. Por ahora, cada uno habla de la fiesta tal como le va en ella...