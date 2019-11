Noche redonda para el Pereira: selló su regreso a primera con goleada

Deportivo Pereira hizo su tarea y de qué forma. Con una arrolladora victoria 0-5 contra Tigres, en el estadio Metropolitano de Techo, logró su ascenso a primera división y aseguró presencia en otra final en el torneo de ascenso. Además de su diferencia numérica en el marcador, se vio beneficiado por el empate 3-3 entre Cortuluá y Quindío, resultados que dejó al equipo vallecucano con una posibilidad de volver a intentar su ascenso.

Por el inicio frenético del conjunto matecaña la situación empezó a definirse con cierta anticipación, poco espacio para la emoción y el nerviosismo. Todo se debió a un inspirado Jairo Molina (3 PT y 18 PT), quien no tuvo compasión con su rival y aumentó a 18 su cifra en la tabla de goleadores. Evidente el bajón anímico de un conjunto bogotano que no tenía herramientas para responder la ofensiva del rival.



Por su parte, Cortuluá intentaba superar a un Quindío que se defendía bien y que supo sacar provecho de la angustia de los locales tras conocer la información en la capital. Panorama que parecía poco alentador, ya que, a la victoria de Pereira, se sumó el tanto de Exneider Guerrero (21 PT), quien le daba la ventaja a los cafeteros y un cierre de temporada algo decoroso.



Pero todo no paró ahí para los vallecaucanos, ya que Ángel Ramírez (27 PT) extendía a tres la diferencia con Tigres. Con estos marcadores, los dirigidos por Máyer Candelo reaccionaron con prontitud y recuperaron el control del partido, Sebastián Herrera (24 PT) recompensa ese esfuerzo y le devuelve la paridad al intenso duelo. Pereira clasificado a otra final y asegurando ascenso tras los primeros 45 minutos.



Tras el descanso, Pereira saltó a la cancha con la comodidad de una victoria abultada y dejó que Tigres manejara la pelota, pero careció de ideas para intentar algún daño. Situación opuesta en Armenia, ya que Quindío enterraba las esperanzas de los tulueños con un tanto más de Danny Santoya (12 ST), quien les devolvía la ventaja a los dueños de casa.



Pero las cosas se sentenciaron durante la última media hora, un autogol de César Salguero (23 ST) y un tanto más de Alejandro Artunduaga (26 ST) aseguraban el ascenso de un Pereira que cortaba una racha de ocho años en la Primera B. Otros tantos de Herrera (34 ST) y de Yeison Moreno (43 ST) poco significaron para intentar cambiar el rumbo del grupo.