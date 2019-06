Pereira ganó por penaltis al Cortuluá y se coronó campeón del Torneo

Deportivo Pereira se coronó campeón del primer semestre del torneo de ascenso del fútbol colombiano al imponerse por 3-1 sobre el Cortuluá en la definición por penaltis. El conjunto matecaña se impuso 2-1 en el encuentro de vuelta, disputado en el estadio Hernán Ramírez Villegas, con lo que igualó la serie 3-3, luego de que Cortuluá se impusiera en la ida por el mismo marcador.

La final no se quedó corta si de intensidad se habla, un duelo bastante disputado y que se tomó su tiempo para el estudio y el análisis por parte de los equipos. Poco se arriesgó durante la primera media hora, aunque los ‘matecañas’ fueron quienes intentaron tomar la iniciativa, no tuvieron muchos espacios ante una defensa visitante ordenada y tampoco aprovecharon las pocas ventajas que tuvieron en el juego aéreo.



Con el pasar de los minutos el partido creció en velocidad y dinámica, la urgencia de Pereira por igualar la serie lo hizo más insistente en el ataque, decisión que puso en aprietos a Cortuluá. Pero fue gracias a un tiro de esquina la forma en la cual Jairo Molina (31 PT) puso a celebrar la hinchada con un certero cabezazo. Una jugada que alborotó los ánimos en el estadio, pero que también invitó a su rival a reaccionar con prontitud, situación que se vería reflejada con el gol de Juan Camilo Roa (41 PT), quien dejó las cifras en tablas antes del descanso.



Para el segundo tiempo, las cosas no empezaron de la mejor manera para los dueños de casa, una falta dentro del área provocó una pena máxima a favor de los tulueños, pero Guillermo Murillo falló y los ‘matecañas’ seguían con vida. Dicha acción los revitalizó y no dudaron en aprovechar el golpe anímico de su rival para ir en busca de la ventaja, de nuevo el balón aéreo fue el camino, un gran cabezazo de Diego Álvarez (26 ST) ponía las cifras parejas en el global.



Pereira quería seguir de largo y alcanzar ese gol que les diera el título, generó varias llegadas con peligro, pero el portero Juan Arturo respondió oportunamente. Los dirigidos por Máyer Candelo pasaban un momento de incertidumbre, ya que no sabían si jugársela en el contragolpe o extender la definición a lo penales. El partido así terminó y el marcador no se alteró, situación que llevó a definir la contienda desde los 12 pasos.



Ya en la definitiva tanda, Pereira tuvo mejor puntería y ganó (3 – 1) ,se benefició de las fallas de Sebastián Herrera, Edwin Lazso y David Montoya para coronarse campeón del Torneo – I. Una victoria sufrida que llenó de lágrimas a un club y a un conjunto que la ha tenido cuesta arriba para soñar con el ascenso a la Liga.



¿Y ahora qué sigue para Pereira?

Pereira obtiene el cupo para la gran final y también asegura el derecho a disputar un repechaje en caso de que pierda ese duelo de fin de año en el que enfrentará al el primero de la tabla de reclasificación que no haya obtenido el cupo en la A.



A la fecha, el primero de la Reclasificación es Pereira, con 46 puntos, seguido de Real Cartagena y Cortuluá, cada uno con 40 unidades. Si el que pierde la gran final del año es el mismo que tiene el derecho a ir a ese repechaje por la vía del acumulado, ascenderá directamente.​



César Dussan

Especial para FUTBOLRED

​