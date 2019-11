Investigación y más: Cortuluá 'ataca' por supuesto soborno de Pereira

El tema del supuesto soborno de algunos jugadores del Deportivo Pereira a otros de su rival del pasado fin de semana, Tigres, sigue candente en el Torneo 2019, luego de que el cuadro matecaña consiguiera una goleada de 0-5 en Bogotá y ascendiera directamente a la Liga del próximo año por reclasificación.

Óscar Ignacio Martán, presidente de Cortuluá, habló con Futbolred y manifestó que la institución vallecaucana llegará hasta las últimas instancias porque tiene audios como evidencia de que eso ocurrió.



Martán señaló que “estamos en eso, ya enviamos al mediodía el pedido de apertura de investigación, lo que tenemos es que hay una presunción de que tres jugadores del Pereira le ofrecieron a uno o dos jugadores de Tigres $100 millones por dejarse meter cuatro goles”.



Como toda la información hace parte del sumario, como es lógico el dirigente tulueño se reserve la identidades de los probables implicados: “No puedo decir los nombres, no los puedo tirar al aire, este martes debe haber una primera reunión de la Comisión Disciplinaria”.



Cortuluá sigue a la espera de ganar el campeonato para lograr el anhelado regreso a primera división, aunque Martán remató que “hay que tratar de llegar hasta las últimas, si es que se puede, generalmente se quedan en investigaciones y no pasa nada, por lo menos que encuentren a los jugadores, el problema no es con los equipos, es con los futbolistas que se amañan”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces