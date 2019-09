Los hombres clave del buen momento de Fortaleza en el Torneo

Fortaleza ha sido uno de los equipos que mejor rendimiento ha mostrado en lo que va corrido del campeonato, su crecimiento deportivo ha sido notorio y eso lo demuestran sus 16 puntos en la tabla, casi todos, logrados en las últimas cinco fechas, periodo en donde ha ganado cuatro encuentros y empatado uno. Números que le devuelve la ilusión al conjunto de Cota.

Es bien sabido que el equipo cundinamarqués tiene como base la formación de jóvenes valores que surgen, en su mayoría, de las escuelas y las divisiones menores. Dicho trabajo está empezando a dar sus frutos, que a lo largo del presente Torneo se han destacado un par de nombre que han liderado el buen andar del club.

Una delantera surgida de la cantera



Edward Cuernú, delantero de Fortaleza. Foto: CÉSAR DUSSAN

Es de las líneas más sólidas que tiene el club, a lo largo de la temporada ha presentado una serie de nombres que han sabido ganarse un puesto en la formación titular y que han respondido durante los encuentros. Actualmente son la cuarta delantera más efectiva con 12 tantos, celebraciones que se han manifestado en las últimas siete jornadas.



Entre sus hombres destacados, cuenta con Edward Cuernú, quien ha logrado consolidarse en el once inicialista en este semestre y ha aportado valiosos goles en las últimas fechas. Al hombre de Yopal, lo acompaña Adrián Parra, quien es el goleador del equipo con seis tantos, y Juan Camilo Duque, todos surgidos de las escuelas de formación y que se han destacado por su contundencia en el área rival. Alternativas que el banco técnico ha sabido explotar a lo largo del Torneo.

Sebastián Acosta, el hombre revelación del medio campo



Sebastián Acosta, revelación de Fortaleza y del torneo de ascenso. Foto: CÉSAR DUSSAN

Aunque no es uno de los hombres que ha dado la cantera de Fortaleza, si ha visto en este club la posibilidad de darle un impulso a su carrera deportiva. Su experiencia en Pereira, Pasto, Patriotas y el Real Estelí, de Nicaragua, lo convierten en el líder de esta importante línea dentro de la estructura del entrenador David Barato.



A sus 24 años, ha sido uno de los jugadores con mayor acción en la temporada y un hombre gol para el equipo, ya son seis las celebraciones que ha aportado el risaraldense y que lo tienen entre los máximos artilleros. A él, se suma Juan David Jiménez, el capitán y hombre encargado del sacrificio en la recuperación de la pelota. Es de los pocos nombres que ha disputado casi todos los partidos y un jugador revelación para el fútbol de ascenso.

Un portero que gana en experiencia y en confianza



En medio de tanta juventud, aparece el nombre de Andrés Hernández, otro de los valores con proyección que tiene este Fortaleza. Tuvo el difícil de reto de luchar su posición con el experimentado Luis Hurtado y, sus buenas actuaciones, le permitieron adueñarse del pórtico ‘atezado’. Cumple su tercera temporada con el equipo y, cada vez, se consolida como uno de los hombres con futuro.



También con 22 años, Hernández ha sabido ganarse la confianza del cuerpo técnico y lo ha demostrado con interesantes cifras. Ha sido uno de las vallas menos vencidas del presente Torneo y, actualmente, suma cuatro jornadas consecutivas sin recibir gol, sin duda, una de las razones por las cuales el equipo de Cota ha logrado un ascenso importante en la tabla de posiciones.

Así se jugará la décima fecha en el Torneo – II de ascenso:



A continuación, el calendario de la fecha 9 del Torneo, que se llevará a cabo entre el sábado 14 de septiembre y el lunes 16 de septiembre:



TODOS CONTRA TODOS

FECHA 10



Sábado 14 de septiembre:

Leones FC vs Cortuluá

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Ditaires



Valledupar FC vs Barranquilla FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre



Orsomarso SC vs Fortaleza CEIF

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar



Domingo 15 de septiembre:

Tigres FC vs Deportes Quindío

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Boca Juniors de Cali vs Boyacá Chicó

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero



Real San Andrés vs Llaneros FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Ervin O´Neill



Lunes 16 de septiembre:

Atlético FC vs Deportivo Pereira

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



Real Cartagena vs Bogotá FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Romelio Martínez

Televisión: Win Sports





🇨🇴 #TorneoAguila 🇨🇴

___

Culminada la Novena Jornada, así marcha la tabla goleadores en el Torneo de Ascenso, liderada por Cristian #Canga 🇨🇴 de #Valledupar. pic.twitter.com/9OqqOxhsyi — WHINNERSS (@whinnerss) September 11, 2019