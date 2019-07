Así es el calendario del Torneo de la 'B' en el segundo semestre

La Dimayor dio a conocer el calendario del Torneo–II de Ascenso de 2019, 15 fechas compondrán la primera ronda del campeonato y que corresponde a los duelos de vuelta del ‘Todos contra todos’. Terminada esta fase inicial, se conocerán los ocho finalistas que buscarán pelear por los dos cupos en disputa para llegar a la Primera División. A partir del 20 de julio rodará el balón en las canchas del país y se espera un campeonato lleno de emociones.

Así quedaron conformadas cada una de las 15 jornadas que se llevarán a cabo durante el segundo semestre. Vale recordar, que para esta temporada fueron erradicadas las llamadas ‘fechas de clásicos’; así como también, se destaca la aparición del club Boca Juniors de Cali, institución deportiva que participó durante el Torneo–I bajo el nombre de Universitario de Popayán.



Calendario Torneo de la ‘B’ – Segundo semestre:



Fecha 1 – Julio 20:



Pereira vs. Fortaleza



Barranquilla vs. Llaneros



Quindío vs. Boyacá Chicó



Atlético vs. Bogotá



Tigres vs. Cortuluá



Valledupar vs. Leones



Orsomarso vs. Real Cartagena



Real San Andrés vs. Boca Juniors



Fecha 2 – Julio 27:



Real San Andrés vs. Pereira



Boca Juniors vs. Orsomarso



Real Cartagena vs. Valledupar



Leones vs. Tigres



Cortuluá vs. Atlético



Bogotá vs. Quindío



Boyacá Chicó vs. Barranquilla



Llaneros vs. Fortaleza



Fecha 3 – Agosto 3:



Pereira vs. Llaneros



Fortaleza vs. Boyacá Chicó



Barranquilla vs. Bogotá



Quindío vs. Cortuluá



Atlético vs. Leones



Tigres vs. Real Cartagena



Valledupar vs. Boca Juniors



Orsomarso vs. Real San Andrés



Fecha 4 – Agosto 10:



Orsomarso vs. Pereira



Real San Andrés vs. Valledupar



Boca Juniors vs. Tigre



Real Cartagena vs. Atlético



Leones vs. Quindío



Cortuluá vs. Barranquilla



Bogotá vs. Fortaleza



Boyacá Chicó vs. Llaneros



Fecha 5 – Agosto 17:



Pereira vs. Boyacá Chicó



Llaneros vs. Bogotá



Fortaleza vs. Cortuluá



Barranquilla vs. Leones



Quindío vs. Real Cartagena



Atlético vs. Boca Juniors



Tigres vs. Real San Andrés



Valledupar vs. Orsomarso



Fecha 6 - Agosto 21:



Valledupar vs. Pereira



Orsomarso vs. Tigres



Real San Andrés vs. Atlético



Boca Juniors vs. Quindío



Real Cartagena vs. Barranquilla



Leones vs. Fortaleza



Cortuluá vs. Llaneros



Bogotá vs. Boyacá Chicó



Fecha 7 – Agosto 24:



Pereira vs. Bogotá



Boyacá Chicó vs. Cortuluá



Llaneros vs. Leones



Fortaleza vs. Real Cartagena



Barranquilla vs. Boca Juniors



Quindío vs. Real San Andrés



Atlético vs. Orsomarso



Tigres vs. Valledupar



Fecha 8 – Agosto 31:



Tigres vs. Pereira



Atlético vs. Valledupar



Orsomarso vs. Quindío



Real San Andrés vs. Barranquilla



Boca Juniors vs. Fortaleza



Real Cartagena vs. Llaneros



Leones vs. Boyacá Chicó



Cortuluá vs. Bogotá



Fecha 9 – Septiembre 7:



Pereira vs. Cortuluá



Bogotá vs. Leones



Boyacá Chicó vs. Real Cartagena



Llaneros vs. Boca Juniors



Fortaleza vs. Real San Andrés



Barranquilla vs. Orsomarso



Quindío vs. Valledupar



Atlético vs. Tigres



Fecha 10 – Septiembre 14:



Atlético vs. Pereira



Tigres vs. Quindío



Valledupar vs. Barranquilla



Orsomarso vs. Fortaleza



Real San Andrés vs. Llaneros



Boca Juniors vs. Boyacá Chicó



Real Cartagena vs. Bogotá



Leones vs. Cortuluá



Fecha 11 – Septiembre 18:



Pereira vs. Leones



Cortuluá vs. Real Cartagena



Bogotá vs. Boca Juniors



Boyacá Chicó vs. Real San Andrés



Llaneros vs. Orsomarso



Fortaleza vs. Valledupar



Barranquilla vs. Tigres



Quindío vs. Atlético



Fecha 12 – Septiembre 21:



Quindío vs. Pereira



Atlético vs. Barranquilla



Tigres vs. Fortaleza



Valledupar vs. Llaneros



Orsomarso vs. Boyacá Chicó



Real San Andrés vs. Bogotá



Boca Juniors vs. Cortuluá



Real Cartagena vs. Leones



Fecha 13 – Septiembre 28:



Pereira vs. Real Cartagena



Leones vs. Boca Juniors



Cortuluá vs. Real San Andrés



Bogotá vs. Orsomarso



Boyacá Chicó vs. Valledupar



Llaneros vs. Tigres



Fortaleza vs. Atlético



Barranquilla vs. Quindío



Fecha 14 – Octubre 5:



Barranquilla vs. Pereira



Quindío vs. Fortaleza



Atlético vs. Llaneros



Tigres vs. Boyacá Chicó



Valledupar vs. Bogotá



Orsomarso vs. Cortuluá



Real San Andrés vs. Leones



Boca Juniors vs. Real Cartagena



Fecha 15 – Octubre 12:



Pereira vs. Boca Juniors



Real Cartagena vs. Real San Andrés



Leones vs. Orsomarso



Cortuluá vs. Valledupar



Bogotá vs. Tigres



Boyacá Chicó vs. Atlético



Llaneros vs. Quindío



Fortaleza vs. Barranquilla