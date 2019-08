Quindío rescató una victoria que parecía escaparse: 2-3 sobre Leones

Deportes Quindío resurgió como el ave Fénix y logró un épico triunfo 2-3 en su visita a Leones, en un emocionante partido que se llevó a cabo en el estadio Ditaires. Un resultado que lo ubica en la cuarta posición de la tabla con siete unidades y le permite mantenerse firme en la lucha por pelear por uno de los cupos al ascenso en la reclasificación.



Dormido y carente de ideas saltaron los cuyabros a la cancha, actitud que le facilitó los caminos a un conjunto local que aprovechó el momento y no dudó en empezar a resolver la situación en el partido. Muestra de ello, fue el tempranero gol de Mateo Muñoz (8 PT), quien superó con potencia a la defensa rival y acabó la corta duración de la paridad en el marcador.



Golpe anímico del cual no pudo reponerse Quindío, ya que no lograba una reacción adecuada que le permitiera equilibrar las cargas en el duelo. Por el contrario, seguía siendo víctima de sus fallas en defensa y apareció Kevin Aladesanmi (16 PT) para ampliar las distancias. Panorama complicado para el técnico Alberto Suárez, quien se vio obligado a hacer sustituciones para buscar alternativas que fueron apareciendo con el pasar de los minutos y que le dieron una mejor cara a los de Armenia.



Para la etapa complementaria, la visita creció y su fútbol recobró la memoria. Se hicieron a la recuperación de la pelota, al buen toque y a la velocidad de sus delanteros para lograr recuperar el empate. Dicho cambio en su postura de juego, les dio la oportunidad de generar varias opciones de peligro que pusieron en aprietos a un Leones que no encontraba la manera de frenar a su rival.



Henry Hernández (17 PT) abrió el camino de la recuperación cafetera y acortó las distancias en el marcador. Pero las cosas no se quedaron ahí, impulsados por su gran segundo tiempo, siguieron de largo y un inspirado Diber Cambindo (36 ST y 43 ST) revirtió la situación y le dio tres puntos a un Quindío que se veía confundido. Los cambios del entrenador Alberto Suárez surtieron efecto y le devolvieron la contundencia a uno de los favoritos para lograr el ascenso.

Finaliza el partido en el Metropolitano de Itagüí

César Dussán

Especial para Futbolred