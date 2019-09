Chicó venció al Real San Andrés y dio un salto en el Torneo II-2019

Tarea difícil y bastante luchada tuvo que afrontar Boyacá Chicó para superar a Real San Andrés en el estadio La Independencia, en juego de la fecha 11 del Torneo II-2019. Un ajustado, pero suficiente marcador de 1-0, le permitió a los de Tunja sumar 19 puntos y ascender a la segunda posición en la tabla del fútbol de ascenso. Los dirigidos por Jhon Jaime Gómez se acercan a los cuadrangulares finales.



Los ‘ajedrezados’ se vieron sorprendidos por el planteamiento de los isleños, quienes saltaron a la cancha a hacerse con el control de la pelota y a dejar ver un fútbol práctico que los puso con claras opciones de lograr la ventaja. Dicha situación, obligó a los de Tunja a ser más intensos en la zona de recuperación y en buscar el dominio que requería su condición de local. Aunque las cosas lograron equilibrarse con el pasar de los minutos, no les alcanzó para ofrecer la primera celebración de la noche.



Para el segundo tiempo, el encuentro bajó el ritmo y las imprecisiones en la entrega del balón le quitaron presencia en las áreas a ambos equipos, la urgencia por alcanzar el triunfo, los llevó a perder el orden táctico. Boyacá Chicó vio en los pelotazos y en el juego aéreo alternativas para intentar vulnerar a una defensa de Real San Andrés que lograba aguantar el empate.



El final se acercaba y parecía que las cosas se mantendrían intactas en el marcador, hasta que llegó la experiencia de un delantero como Luis Páez (46 ST), quien, con gran cabezazo, logró desenredar el panorama a los ‘ajedrezados’. De esta forma, los boyacenses se acomodan en la parte alta de la clasificación y siguen dispuestos a mantener el protagonismo en la lucha por el ascenso.

Tigres y Valledupar sumaron en condición de visitantes



Tigres dejó escapar una victoria que hubiera sido importante en sus aspiraciones de llegar al grupo de los ocho, con su empate 1 – 1 con Barranquilla, en el estadio Romelio Martínez, los bogotanos debieron conformarse con sus 11 puntos y situarse en la undécima posición. Mientras que los de ‘curramba’ no pasan por su mejor Torneo, ya que tan sólo suman nueve unidades y ya son cuatro las jornadas sin celebrar.



El conjunto ‘felino’ hizo un buen trabajo táctico en el terreno de juego, ya que supo controlar los intentos ofensivos de su rival y generó llegadas de peligro que le permitieron afrontar el partido con cierta tranquilidad. Camilo Mena (25 ST) fue el encargado de romper la paridad y hacer premio a lo mostrado por la visita, pero en los instantes finales, Barranquilla reaccionó y, con un agónico tanto de Harrison Lagares (47 ST), recuperó la igualdad en casa.



Mientras que, en el estadio Municipal de Cota, Fortaleza no aprovechó las numerosas opciones que generó en el partido y dejó escapar puntos importantes tras emparar 0 – 0 con Valledupar. Un resultado que le permite a ambos equipos mantenerse dentro del grupo de los ocho, pero no logran sacar la ventaja suficiente para alejarse de aquellos rivales que buscan ganarse un cupo en los cuadrangulares finales.