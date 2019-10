Pereira ganó el clásico 0-2 al Quindío y recupera terreno el Grupo A

Deportivo Pereira sigue dando la pelea en su deseo de acortar el camino hacia el ascenso. En esta oportunidad, venció 0-2 a Quindío en el estadio Centenario, y alcanzó la cifra de cuatro unidades en el grupo A. Además, sumó una victoria más que lo empiezan a consolidar en el liderato de la reclasificación del Torneo ante un rival que se ubica cuarto sin sumar punto alguno.

Encuentro entretenido y disputado entre dos equipos que saltaron a la cancha con actitud ofensiva y deseos de lograr la ventaja en el ‘clásico regional’. Ambos conjuntos generaron opciones de peligro, pero la definición no contó con la claridad deseada. Con el pasar de los minutos, se fue haciendo más difícil acercarse a las áreas y los remates de larga distancia se convirtieron en el camino más usado por los jugadores.



Pero la lluvia arreció en la cancha del Centenario y el panorama del duelo cambió notoriamente. Aquel ritmo que traía, se vio afectado por el juego fuerte y por las pocas posibilidades de transitar el balón sobre el césped. La rudeza del clima, obligó a buscar en los pelotazos y el juego aéreo, alguna alternativa para romper el cero en el marcador.



Tras el descanso, las cosas no empezaron de la mejor manera para Quindío, ya que a los diez minutos vio la expulsión de Juan Deusa y, de esa falta, se generó el tanto para los pereiranos, Francisco Córdoba (11 ST) ejecutó un gran tiro libro que les dio la ventaja. La balanza se inclinaba a favor de la visita, quienes no dudaron en buscar ampliar las diferencias.



Y dicho propósito se les cumplió, ya que Rafael Navarro (26 ST) sacó provecho de un error en defensa y, con un gran ‘taquito’, aportó la segunda celebración de la noche. Jugada que sentenció el encuentro y que le dio un duro golpe a la moral ‘cafetera’, ya que no tuvo las herramientas suficientes para revertir el panorama y, de nuevo, empieza a dejar escapar una nueva ilusión de regresar a la Liga.