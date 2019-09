Fuerte golpe al líder del Torneo: Atlético goleó 0-4 al Quindío

Deportes Quindío se vio sorprendido por un contundente Atlético que lo superó por marcador de 4 – 0 en la propia cancha del estadio Centenario. Un resultado que le permite a los dirigidos por Giovanni Hernández sumar 16 unidades y entrar al grupo de los ocho, además ya cuenta con un invicto de siete fechas. A pesar de lo ocurrido, los de Armenia conservan el liderato con sus 21 puntos.



Encuentro que tuvo emociones desde los primeros instantes, la actitud ofensiva de los vallecaucanos sorprendió a los dueños de casa y ayudó a que los goles no demoraran en aparecer. Leonel García (16 PT y 29 PT) fue el encargado de hacer efectivas todas las jugadas generadas por sus compañeros y lograr una ventaja que puso al descubierto los errores defensivos de los ‘cafeteros’. Un primer tiempo difícil para los dirigidos por Alberto Suárez, ya que sus jugadores no encontraban la manera de frenar el buen fútbol mostrado por su rival.



Tras el descanso, Quindío regresó a la cancha con la ilusión de revertir el panorama, pero dicho deseo se complicó con la expulsión de Wílmer Palacios. Un Atlético inspirado no dudó en sacar provecho de ese hombre de más y se fue con todo a asegurar una victoria que sería importante en sus aspiraciones de llegar a las finales. Mateo Trejos (21 ST) cumplió con la tarea propuesta y amplió las distancias en el marcador.



Ambiente difícil para el líder, que lucía confundido y golpeado desde lo anímico. Pero Kevin Viveros (24 ST) no tuvo compasión y aportó un cuarto gol que ya la daba un tinte de escándalo al encuentro. Ya en el cierre, todo fue un trámite, los caleños se dedicaron a administrar el balón, mientras que los ‘cafeteros’ evitaron recibir otro tanto y esperaron el pitazo final de una noche para el olvido.

El @AtleticoFCSA se impuso 4-0 ante el conjunto @QuindioOficial en condición de visitante, las anotaciones de la victoria fueron obra de Leonel García al (Minuto 16 y 29), un certero Juan M. Trejos al (Minuto 65) y un oportuno Kevin S. Viveros al (Minuto 67). pic.twitter.com/Pia383xBe2 — Atlético Fútbol Club (@AtleticoFCSA) September 20, 2019



Cortuluá venció por la mínima a R. Cartagena y Pereira cedió puntos en casa



Deportivo Pereira pasó muchos trabajos para evitar la derrota contra un difícil Leones de Itagüí. Al final, fue un empate 1 – 1 que le permite sumar 19 unidades y seguir prendido con los equipos que van a la caza del liderato. Mientras que, para lo antioqueños, es dejar ir la posibilidad de alcanzar al octavo en la tabla, pero con sus 14 puntos, mantiene vivas sus esperanzas de jugar los cuadrangulares.



Las celebraciones se guardaron para la etapa complementaria, Éder Daniel Munive (33 ST) logró la ventaja para la visita por la vía de la pena máxima. Una jugada que obligó a los ‘matecañas’ a intensificar su presencia en el ataque, estrategia que dio resultados gracias a la aparición del experimentado goleador Diego Álvarez (42 ST), quien, con gran cabezazo, evitó la caída del actual campeón del fútbol de ascenso.



Mientras que el duelo que cerró la extensa jornada del jueves, Cortuluá recupera terreno tras vencer 1 – 0 a Real Cartagena en el estadio 12 de Octubre. Sebastián Herrera (19 ST) fue el autor del único gol del encuentro, pero que fue suficiente para que el equipo ‘corazón’ también llegue a 16 unidades y se mantenga en la lucha por ingresar a las finales del campeonato de ascenso.



Bogotá y Llaneros ganaron y mantienen intactas sus ilusiones de finales



En el estadio Metropolitano de Techo, Bogotá cortó una negativa racha de cinco jornadas sin ganar, luego de superar por marcador de 2 – 0 a Boca Juniors de Cali. Un resultado que le permite a los dirigidos por Jairo Patiño sumar 19 puntos y enderezar su camino hacia los cuadrangulares finales ante un rival que es último y que tan sólo ha ganado dos encuentros en el presente Torneo.



Cristian Díaz (2 PT) y José Lloreda (5 PT) rápidamente rompieron la paridad en el juego y le propinaron un baldado de agua fría a un conjunto vallecaucano que saltó a la cancha ofreciendo muchas ventajas en defensa. Situación que aprovecharon los capitalinos para asegurar el duelo y concretar un triunfo que los vuelve a meter en la parte alta de la clasificación.



Mientras que, en otro duelo del día, Llaneros recuperó terreno en el Torneo tras superar 2 – 0 a Orsomarso en la cancha del estadio La Independencia. Sebastián Gutiérrez (18 PT) y Santiago Orozco (41 PT) fueron los encargados de los goles que le permiten a los de Villavicencio acercarse al grupo de los ocho y mantener buenas posibilidades de seguir soñando con los cuadrangulares.