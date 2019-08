Quindío, Pereira y Chicó sumaron en una fecha positiva para visitantes

Deportivo Pereira dejó escapar la victoria en los últimos minutos del encuentro y le tocó conformarse con un empate 1 – 1 con Valledupar en duelo que se llevó a cabo en el estadio Armando Maestre. Un resultado que deja incómodos a los de Risaralda por las decisiones arbitrales y porque no les permite aumentar sus diferencias en el tema de la reclasificación.

Encuentro parejo y que no ofreció mayores emociones durante el primer cuarto de hora, el intenso calor no permitió que los equipos desplegaran todo su potencial físico desde el pitazo inicial. Ante este panorama, debían apoyarse en los pelotazos y en el juego aéreo para buscar alguna falla en defensa que permitiera romper la paridad.



Con el pasar de los minutos, Pereira se fue mostrando ordenado en la cancha y logró aumentar su presencia en el área rival, varias jugadas con peligro lo ubicaban cerca de lograr la ventaja. Y así sucedió, César Manzano (26 PT), con gran definición, ratificó el buen trabajo táctico hecho por sus compañeros y alcanzaron una ventaja que se hacía merecida. Tal jugada, obligó a los dirigidos por Nilton Bernal a buscar una reacción que no generó mayores sobresaltos.



Para la etapa complementaria, Valledupar se hizo al control de la pelota e intentó desgastar físicamente a su rival. Aunque generó más opciones de gol, sus delanteros no estuvieron claros en la definición y le daban vida a un conjunto ‘matecaña’ que concentraba sus esfuerzos en no caer en errores defensivos.



Objetivo que lograron cumplir antes del pitazo final, pues a pocos minutos del cierre, una falta dentro del área, obligó a la expulsión del portero Sergio Avellaneda y al tanto de pena máxima de Cristian Cangá (47 ST), quien rescató un valioso punto para los ‘vallenatos’ y que los mantiene cerca de los puestos del liderato en la clasificación.



Chicó frenó al líder Bogotá y Quindío se llevó la victoria en Cali



Otro de los equipos que logró celebrar como visitante fue el Boyacá Chicó, que superó al líder Bogotá por marcador de 1 – 0 en el estadio Metropolitano de Techo. Un resultado que le permite a los ‘ajedrezados’ sumar nueve unidades y acercarse a los puestos de vanguardia en la tabla, mientras que para los capitalinos es el fin de una racha de cinco victorias en línea de lo que va del presente campeonato.



Un difícil reto tuvo el líder del Torneo, ya que se encontró con un rival ordenado en defensa y que supo frenar los intentos ofensivos de un Bogotá que venía motivado. Un tanto de Jossymar Gómez (13 PT) fue suficiente para que los de



Tunja lograran administrar la diferencia y controlaran un duelo en donde la experiencia de su nómina marcó diferencias.



Por su parte, Deportes Quindío sigue demostrando que está para dar la pelea por el ascenso, en esta oportunidad venció 2 – 0 a Boca Juniors de Cali en la cancha del Pascual Guerrero. Una pena máxima, bien ejecutada por Jairo Castillo (34 ST) y un tanto más de Danny Santoya (41 ST) consolidaron el tercer triunfo consecutivo en el Torneo y alcanzaron la cifra de 13 unidades que los lleva a codearse con los líderes en la tabla.



Real Cartagena sigue creciendo y Real San Andrés le dijo adiós a su invicto



Real Cartagena no baja los brazos en esa lucha por alcanzar el liderato en la reclasificación y así lo demostró con su triunfo 2 – 1 sobre Barranquilla en el estadio Romelio Martínez. Yorleys Mena (43 PT) y Jean Pineda (31 ST) se encargaron de darle la ventaja ante un conjunto de ‘curramba’ que intentó rescatar el empate, pero tan sólo le alcanzó para el descuento, por intermedio de Andrés Palmezano (42 ST), quien sacó provecho de una pena máxima a su favor.



Mientras que, en otro de los juegos de la fecha, Atlético sorprendió a Real San Andrés y lo venció por marcador de 2 – 0 en la cancha del estadio Erwin O’neil. Leonel García (46 PT) y Kevin Viveros (22 ST) fueron los encargados de darle una valiosa victoria a los vallecaucanos que les permite alcanzar los siete puntos y acercarse al grupo de los ocho finalistas.



César Dussan

Especial para FUTBOLRED