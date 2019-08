Bogotá venció a Llaneros y es el sorprendente líder del Torneo II-2019

Bogotá sigue firme y ampliando su buena racha en el fútbol de ascenso, en esta oportunidad venció 2-0 a Llaneros en duelo que se llevó a cabo en el estadio La Independencia de Tunja. Una victoria que le permite a los dirigidos por Jairo Patiño sumar 15 unidades en la tabla y alcanzar el liderato de un Torneo II-2019 en donde lleva cifras perfectas.

Y es que su buen nivel futbolístico estuvo presente en la capital boyacense y esto le permitió jugar un partido con opciones de gol y sin pasar mayores complicaciones ante un rival que intentó hacerse con el control de la pelota. Propósito que no cumplió a cabalidad ya que no encontró los caminos para vulnerar el trabajo táctico ordenado impuesto por los bogotanos.



Fue en el cierre de la etapa inicial en donde se rompió la paridad en el juego, Bryan Díaz (45 PT) le dio a los capitalinos un merecido gol y la ventaja que les permitiría ir al descanso con mayor comodidad. En la reanudación, Llaneros buscó la reacción y logró dominar las acciones por un tiempo, pero dicho momento de dominio no fue bien aprovechado, ya que sus delanteros carecieron de claridad en la definición.

El desgaste físico hecho por los dueños de casa les pasó factura y esta situación le permitió a Bogotá jugar con más espacios. De esta forma, apareció Juan David Pérez (31 ST) y sentenció cifras en el marcador. Los dirigidos por Jairo Patiño obtenían un premio tras el buen trabajo realizado en la cancha y la suma de tres puntos importantes que los tiene como dueños del primer lugar.



Real San Andrés cedió el liderato y Fortaleza superó a Cortuluá

El Real San Andrés dejó escapar sus primeros puntos tras empatar 1-1 con Tigres en la cancha del estadio Metropolitano de Techo. Un resultado que le permite sumar 13 unidades y conservar el segundo lugar en la tabla, a pesar de no celebrar por quinta oportunidad consecutiva, el equipo caribeño mantiene su invicto y el buen rendimiento en el Torneo.



Difícil prueba tuvo el conjunto isleño ante un Tigres que jugó bien y logró la ventaja con el tanto de Jesús Díaz (36 PT), una acción que obligó a la reacción de los visitantes para evitar salir con las manos vacías. Deseo que se hizo realidad gracias al gol de Jair Castillo (11 ST), quien recuperó la igualdad en las cifras y sirvió para seguir creciendo en su objetivo de llegar a las finales.

Fortaleza frenó al Cortuluá



En el partido que abrió la quinta fecha Fortaleza venció al Cortuluá por marcador de 4-2 en duelo disputado en el Municipal de Cota. Sebastián Acosta (2 PT y 18 PT) fue la figura del encuentro tras ser el autor de los dos goles que abrieron el camino de la victoria y obligaron a los dirigidos por Máyer Candelo a replantear el duelo desde temprano.



Carlos Rojas (34 PT) y Edward Cuernú (11 ST) completaron las cifras de una tarde en donde el conjunto local dejó ver contundencia y efectividad en el ataque ante un rival que careció de ideas para revertir la situación. Los vallecaucanos intentaron descontar las distancias, pero tan sólo les alcanzó para lograr el descuento por intermedio de Brayan Lucumí (26 PT) y Rivaldo Correa (31 ST). El equipo ‘corazón’ aún tiene aspectos por mejorar y que le permitan salir de la irregularidad con la cual empezó el semestre.

Valledupar se reencontró con la victoria y vibrante empate en Barranquilla



Valledupar sigue logrando resultados importantes en casa y esto lo tiene en los puestos de vanguardia en la tabla del Torneo. En esta ocasión, superó 3-1 a Orsomarso gracias a los tantos de José Cuenú (31 PT), Cristian Cangá (40 PT) y Carlos Oñate (32 ST). Por su parte, los vallecaucanos siguen sin ganar en el Torneo y, a pesar de lograr la tempranera ventaja con el gol de José Enamorado (8 PT), no pudo cortar una negativa racha que ya alcanza las 20 fechas.



Leones se llevó un empate del Romelio



En el estadio Romelio Martínez, Leones rescató un punto tras igualar 2-2 con Barranquilla. Una gran definición de Royscer Colpa (19 PT) y un autogol del defensor David Álvarez (3 ST) fueron las jugadas que le dieron la ventaja a los de ‘curramba’.



Pero los antioqueños sacaron su garra y con tantos de Carlos Mosquera (29 ST) y Faber Gil (47 ST) rescataron un valioso punto que sirve para acercarse al octavo lugar.