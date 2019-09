Leones busca un cupo en el grupo de los ocho:  superó 1-0 a Cortuluá

Leones de Itagüí no da su brazo a torcer en ese deseo de llegar a las finales del Torneo, en esta oportunidad, venció 1 – 0 a Cortuluá en duelo que se llevó a cabo en el estadio Ditaires. Un marcador que les permite alcanzar las 13 unidades y ubicarse a un punto de la octava casilla, situación similar para el equipo ‘corazón’, que sumo su segunda derrota en línea y no puede seguir cediendo terreno para no perder el tren de los cuadrangulares.

El encuentro empezó con un conjunto ‘felino’ tomando la iniciativa y haciéndose con el control de la pelota, decisiones que le permitieron generar algunas opciones de gol, pero que carecieron de contundencia en la definición. Mientras tanto, la visita esperaba en su terreno de juego e intentaba dar la sorpresa por la vía del contragolpe. Un panorama que no ofreció muchas emociones y que tampoco dejó ver alteraciones en el marcador.



Tras el descanso, Leones fue un poco más ambicioso en el ataque, puso entre las cuerdas a un Cortuluá que se defendía de manera ordenada y lograba conservar el cero en su arco. Boris Palacios y Kevin Aladesanmi tuvieron las oportunidades más claras de romper la paridad, pero se encontraron con un Juan Arturo que ya se convertía en figura tras sus valiosas intervenciones en la puerta vallecaucana.



Pero tanta insistencia por parte de los locales tuvo sus frutos, una falta dentro del área provocó una pena máxima, que fue bien ejecutada por Mateo Muñoz (35 ST), quien les devolvía la ilusión a sus compañeros de sumar en el Torneo y acercarse al grupo de los finalistas. Tras la jugada, Cortuluá buscó la reacción, pero las cosas se terminaron de complicar con la expulsión de Fabio Delgado, situación que cerró las esperanzas de la visita de regresar a casa con un mejor resultado.

Orsomarso ganó por primera vez en el año y Valledupar sigue firme en casa



Tuvieron que pasar 29 jornadas para que Orsomarso volviera a salir ganador en el Torneo, tras su victoria 2 – 0 sobre Fortaleza, en el estadio Francisco Rivera Escobar, los de Palmira se acordaron de celebrar. Un resultado que sorprende, si se tiene en cuenta el buen momento que traía su rival, pero que les permite abandonar el último lugar en la tabla.



José Enamorado (37 PT) y Carlos Vásquez (42 PT) fueron los héroes de la tarde, tras ser los encargados de darle la primera victoria del equipo en el año. Jugadas que demostraron el buen partido hecho por los dueños de casa, ya que encontraron esa contundencia en la definición y supieron frenar a un Fortaleza que no tuvo ideas suficientes para extender su buen momento en el campeonato.



Mientras que en el estadio Armando Maestre, Valledupar sigue dando la pelea en el fútbol de ascenso, luego de superar por la mínima diferencia (1 – 0) a Barranquilla. Cristian Cangá (46 ST) fue el autor del agónico gol que le permite a los ‘vallenatos’ mantenerse en la parte alta de la tabla y soñar con una clasificación a las finales del Torneo.