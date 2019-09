Se juega la fecha 13: ¿Cómo van las cosas en el Torneo-II de ascenso?

El Torneo – II de ascenso entra en su etapa decisiva, tan sólo faltan nueve puntos por disputar en la ronda del ‘todos contra todos’ y así conocer los ocho equipos que avanzarán a los cuadrangulares finales. Este semestre ha mostrado un campeonato muy parejo, a tal punto, que son trece los clubes que mantienen opciones claras de continuar en la lucha.

La lucha por llegar a los cuadrangulares finales:

Las diferencias entre el primero y el décimo son tan sólo de seis unidades, lo que demuestra la gran paridad que ha dejado este Torneo y que las definiciones están aseguradas hasta la última jornada. Se podría calcular un mínimo de 25 puntos para decir presente en los cuadrangulares.

Equipos que están cerca, pero no se pueden confiar:



Bogotá y Quindío (22 puntos): Por lo parejo de la clasificación, ambos conjuntos necesitarían de tres a cuatro unidades para asegurar su pase a las finales. Los capitalinos tienen un camino propicio para avanzar, si se tiene en cuenta que enfrentará a Orsomarso y Tigres en casa.

Mientras que Quindío sólo tiene un juego como local contra Barranquilla y visitará a Fortaleza y Llaneros, equipos que están peleando sus opciones de llegar a los cuadrangulares.



Boyacá Chicó y Pereira (20 pts.): Deben sumar seis unidades para evitar angustias en la última fecha, pero sus caminos no son tan claros, ya que tienen rivales de cuidado por delante. Los ‘ajedrezados’ tienen la oportunidad de sentenciar su pase en casa, pero se verá las caras con dos equipos que vienen en alza como Valledupar y Atlético, tiene la ventaja de visitar a Tigres en la altura.

Por su parte, el actual campeón no afloja en su deseo de continuar en el Torneo y de sumar en la reclasificación, tabla que continúa liderando. Su camino parece ser viable, aunque enfrenta a Real Cartagena en casa, se encontrará con dos rivales que están casi eliminados como Barranquilla y

Boca Juniors de Cali.

Conjuntos que tienen que defender su lugar



Real Cartagena (19 pts.) y Valledupar (18 pts.): Menos de un partido los distancian del noveno lugar, situación que los obliga a no ceder terreno. Los ‘heroicos’ afrontan esta parte del campeonato con nuevo cuerpo técnico, aunque deben visitar a Pereira, parecen tener un cierre que da esperanzas, ya que visitan a Boca Juniors y reciben a Real San Andrés.



Mientras que los ‘vallenatos’ tienen una situación más complicada, ya que sus tres rivales en el calendario tienen que definir su situación. Boyacá Chicó, Bogotá y Cortuluá será el difícil camino para un equipo que ha sido un buen visitante, pero que se verá las caras con conjuntos que saben afrontar estas instancias.

La congestión de los clubes que buscan una plaza entre los ocho:



Atlético, Leones y Fortaleza (17 pts.) y Llaneros, Real San Andrés y Cortuluá (16 pts.) son los equipos que todavía tienen mucho que pelear para ratificar su continuidad en el campeonato. Son seis equipos y un solo punto de diferencia, aspecto que los obliga a no dejar pasar una sola unidad en estas fechas pendientes.

Para destacar algunos partidos que pueden aclarar la situación y que pueden definir el futuro de esta ronda que está por terminar:



Fortaleza vs. Atlético (fecha 13)

Llaneros vs. Tigres (fecha 13)

Real San Andrés vs. Leones (fecha 14)

Atlético vs. Llaneros (fecha 14)

Cortuluá vs. Valledupar (fecha 15)

Real Cartagena vs. Real San Andrés (fecha 15)

¿Cómo va el tema de la reclasificación?



Esta tabla es la sumatoria de los puntos de todo el año y al equipo que terminé primero, le da la posibilidad de llegar a una gran final por el ascenso. Pereira tiene una aceptable ventaja en la tabla, y de lograr su paso a los cuadrangulares, tendrá buenas herramientas para defenderla.

Pereira (66 puntos)

Real Cartagena (59 puntos)

Boyacá Chicó (58 puntos)

Cortuluá (56 puntos)

Quindío (55 puntos)



Este fin de semana, Pereira recibirá a Real Cartagena y una victoria de los ‘matecañas’ podría consolidar una ventaja importante en su objetivo de terminar en el liderato. Vale mencionar, que para definir esta clasificación, aún quedan 11 jornadas por disputar, ya que las finales también suman.

Así se jugará la decimotercera fecha en el Torneo – II de ascenso:



A continuación, el calendario de la fecha 13 del Torneo, que se llevará a cabo entre el sábado 28 de septiembre y el lunes 30 de septiembre:

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 13



Sábado 28 de septiembre:

Fortaleza CEIF vs Atlético FC

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Municipal de Cota



Leones FC vs Boca Juniors de Cali

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Ditaires



Llaneros FC vs Tigres FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: La Independencia



Bogotá FC vs Orsomarso SC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Domingo 29 de septiembre:

Cortuluá vs Real San Andrés

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Doce de octubre



Deportivo Pereira vs Real Cartagena

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win Sports



Boyacá Chicó vs Valledupar FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia



Lunes 30 de septiembre:

Barranquilla FC vs Deportes Quindío

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Romelio Martínez

Televisión: Win Sports