Cuentas de la última fecha: lo que necesitan para clasificar en la 'B'

Tras disputada la fecha 14 del Torneo–II de ascenso, con la sorpresiva victoria de Llaneros 2–1 sobre Atlético, en el estadio Pascual Guerrero, aumentó el suspenso para la última fecha y le devolvió la ilusión a los de Villavicencio. Hay mucho en juego, si se tiene en cuenta que entre el séptimo y el decimotercero existe una diferencia de un solo punto.



¿Cómo está el panorama para la última fecha del ‘Todos contra todos’?



Equipos clasificados:



Deportes Quindío, y Bogotá, con 26 puntos, no correrán ningún riesgo de eliminación en la última fecha, ya que alcanzaron números que los clasificaron de manera anticipada. A este selecto grupo también se encuentran Boyacá Chicó (24 pts.) y Real Cartagena (23 pts.), que lograron los resultados necesarios para hacerse inalcanzables en el tema de la puntuación.



Aunque estos conjuntos saltarán con la tranquilidad de tener su pase a los cuadrangulares finales, tendrán un desempeño importante en la jornada 15, ya que serán jueces de sus rivales de turno.



Pereira y Cortuluá (5to y 6to - 22 puntos):



Pereira vs. Boca Junios de Cali



Cortuluá vs. Valledupar



Ambos conjuntos dependen de sí mismo para clasificar, un triunfo o un empate, les bastará para decir presente dentro del grupo de los ocho.



Si pierden sus encuentros, deberán esperar que dos, de los cuatro equipos, que tienen 19 unidades (Fortaleza, Valledupar, Real San Andrés o Llaneros) no ganen y que no los supere en el tema de la diferencia de gol.



En este aspecto, los ‘matecañas’ tienen (+3), mientras que los tulueños (-1) y tendrán un duelo directo con Valledupar (+1), una caída contra los del Cesar, los obliga a sacar la calculadora en otras canchas.



Fortaleza (19 pts. GD +2) y Valledupar (19 pts. GD +1):



Fortaleza vs. Barranquilla



Cortuluá vs. Valledupar



El conjunto de Cota presenta la mejor diferencia de gol de los cuatro equipos con 19 unidades y enfrenta a un rival eliminado. Ganar con una aceptable diferencia le alcanzará para clasificar sin depender de nadie, además tiene la ventaja de que entre Cortuluá y Valledupar habrá un damnificado.



Por su parte, los ‘vallenatos’ deben hacer lo mismo para superar a Cortuluá en la tabla y, por la diferencia de gol, cedería las angustias a los vallecaucanos.



Si empatan o pierden, corren el riesgo de ceder sus posiciones dentro del grupo de los ocho, ya que deben esperar que Real San Andrés, Llaneros, Leones, Atlético o Llaneros no salgan ganadores. Panorama que se complica mucho.



Equipos que buscan un lugar:



Real San Andrés (19 pts. GD –1) y Llaneros (19 pts. GD -2):



Real Cartagena vs. Real San Andrés



Llaneros vs. Quindío



Son noveno y décimo, respectivamente, y por lo parejo de la tabla, se ven obligados a ganar para soñar con la clasificación. Los dos tendrán rivales muy fuertes y que están peleando la reclasificación, aspecto que los pone en una situación compleja.



Si ganan, se olvidan de los tres equipos que vienen con 18 unidades, pero deberán hacer una aceptable diferencia de gol para desbancar a alguno de los que están arriba.



Si empatan, deben esperar que los conjuntos con 18 puntos no ganen y que alguno de los que están dentro del grupo de los ocho, con 19 unidades, tenga una derrota y con una aceptable diferencia de gol.



Si pierden, deben esperar que alguno de los equipos con 19 puntos pierda con varios goles, y que los de 18 unidades, (Leones, Atlético o Llaneros) no sumen.



Atlético (18 pts. GD + 4), Leones y Tigres (18 pts. GD 0):



Boyacá Chicó vs. Atlético



Leones vs. Orsomarso



Bogotá vs. Tigres



Estos equipos sólo pueden alcanzar la séptima y octava casilla, están obligados a ganar y esperar que entre ellos y los equipos de 19 unidades no ganen. En esta situación, Atlético presenta una mejor diferencia de gol, pero tendrá un rival difícil.



Si empatan, sólo pueden esperar que los cuatro equipos de 19 puntos (Fortaleza, Real San Andrés, Valledupar o Llaneros) no sumen y así sacar la calculadora para definir todo en la diferencia de gol.



César Dussan

Especial para Futbolred