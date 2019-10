Cuadrangular A: Pereira va por otra final en el ‘grupo de la muerte’

El sorteo reunió a tres equipos con historia y a uno que busca dar la sorpresa, condimentos que hacen al cuadrangular A como el más parejo de los dos que se disputarán en esta ronda semifinal. El líder del Torneo y los dos últimos finalistas se verán las caras en una lucha que está para alquilar balcón.

Deportes Quindío a reivindicar su buen momento en el Torneo

Más allá de algunas irregularidades a lo largo del semestre, los ‘cafeteros’ hicieron una gran campaña y lograron conformar un equipo contundente, que hoy los tiene como grandes favoritos del grupo.



Fortalezas:

Su eficiente delantera, el equipo cuenta con una gran variedad de jugadores que pueden resolver situaciones en el ataque. No es casualidad que Henry Hernández, Danny Santoya y Diber Cambindo estén en la tabla de goleadores.



Es uno de los visitantes más fuertes del Torneo, ha logrado consolidar un sistema de juego que le ha permitido defenderse bien y ser efectivo en el ataque. Una sola derrota en esta condición, así lo demuestra.



Cuenta con un equipo de experiencia, la mayoría de sus jugadores han pasado por la Primera División y, otros, ya conocen muy bien las exigencias que trae este tipo de rondas decisivas.



Debilidades:

La presión psicológica de los jugadores, sus últimas experiencias en finales no los ha dejado bien parados y la constante presión de una hinchada inconforme, puede jugarles en contra.



Le ha costado ser más contundente como local, en el estadio de Armenia han visto una derrota contra Atlético y cuatro empates, con equipos clasificados a las finales, un aspecto para mejorar en los cuadrangulares.



El riesgo de mantener su gran rendimiento, por su fútbol rápido y práctico, es uno de los equipos que mayor desgaste físico ha mostrado en el Torneo. Se espera que su curva de rendimiento siga en ascenso



Figura: Henry Hernández (delantero)

Un jugador con experiencia que tuvo su reivindicación con el conjunto ‘cafetero’, se ha convertido en un referente en el ataque y sus 12 goles lo convierten en un hombre de cuidado.

Cortuluá va en busca de la revancha



Los vallecaucanos van en busca de la revancha tras haber perdido la final del Torneo – I de ascenso. Aunque no cuenta con el gran plantel del primer semestre, sí ha logrado convertirse en un equipo resistente y luchador.

Fortalezas:

Un equipo que vienen creciendo y con la motivación de encontrar el estilo de juego que ha venido buscando el técnico Máyer Candelo, sus tres victorias en línea hacen pensar que llega en buen momento a las finales.



Uno de los equipos con mejor poder ofensivo y que cuenta con la presencia de un goleador como Sebastián Herrera, quien es el ‘artillero’ del Torneo y un referente que marca diferencia en el plantel.



Cuenta con la presencia de varios jugadores jóvenes que han encajado con los experimentados y que han llamado la atención por su rendimiento individual a lo largo del semestre.



Debilidades:

Su rendimiento como visitante no es el deseado, son pocos los puntos que logró sumar en esta condición. Además, no pudo ganarles a sus rivales de grupo cuando los visitó en sus respectivas canchas.



Su irregularidad a lo largo del semestre fue evidente, le costó mantener su rendimiento tanto de local como de visitante. Un solo empate en 15 fechas, también deja ver las ventajas que otorga a la hora de conservar un resultado.



El mediocampo ha sido una de las líneas que más trabajo le ha generado al cuerpo técnico, ya que no ha logrado encontrar ese líder que genere el fútbol y se ha visto obligado a intentar con varias fórmulas en con conformación.



Figura: Sebastián Herrera (delantero):

Es una de los protagonistas que ha dado esta temporada del fútbol de ascenso. Lidera la tabla de goleadores con sus 19 anotaciones y es el hombre de cuidado para los rivales del grupo.

Deportivo Pereira busca la final para asegurar el ascenso



Los ‘matecañas’ regresan a las finales con la intención de retener el título del Torneo y de asegurar su ascenso sin necesidad de más finales o repechajes. Difícil labor, si se tiene en cuenta sus rivales en el cuadrangular.



Fortalezas:

Cuenta con la mejor defensa del Torneo, es el equipo con menos goles en contra, tan sólo nueve. Además, tiene entre sus filas a Harlen Castillo, un portero que ha demostrado seguridad y confianza.



Cuenta con un plantel que tiene trabajando desde inicios de año y ha mantenido una continuidad que le permite consolidar su idea de juego. Además, tiene hombres de gran experiencia que pueden marcar las diferencias.



Tiene delanteros de gran poder ofensivo, la pareja Diego Álvarez y Jairo Molina han aportado un gran porcentaje de las celebraciones del equipo y serán un arma de cuidado para sus rivales del grupo.



Debilidades:

Durante las últimas fechas ha demostrado algunos problemas para ganar, fuera del triunfo contra Boca Juniors, los pereiranos empataron cinco veces y puede ser muestra de una baja en su rendimiento.



La confianza por tener un cupo en la gran final, tras ser el actual campeón, le puede jugar en contra desde el aspecto psicológico. Pensar en la gran final puede distraer los objetivos en estos cuadrangulares.



Los juegos en la altura le han presentado algunos problemas, aunque sólo contra Tigres afrontará esta situación, es un aspecto que el técnico Néstor Craviotto debe tener en cuenta.



Figura: Harlen Castillo (portero)

Sinónimo de seguridad en el pórtico de Pereira, su experiencia lo ha convertido en el dueño de la valla menos vencida del Torneo. Un jugador que puede ser esencial para marcar la diferencia en estas finales.

Tigres quiere cazar a los ‘gigantes’ del grupo:



Los bogotanos entraron de manera agónica a estos cuadrangulares, aunque parecen ser el rival más débil del grupo, será un conjunto de cuidado y que intentará dar la sorpresa.



Fortalezas:

Su crecimiento deportivo se hizo evidente en las últimas fechas, el equipo creció en contundencia en el ataque y encontró ese equilibrio que le permitió sumar los puntos necesarios para clasificar.



Intentará hacer de la altura un arma a su favor, una condición climática que puede darle ventaja para hacerse fuerte de local ante rivales de peso como los que enfrentará en el cuadrangular.



Jugará estas finales sin presión y sin nada que perder, su clasificación es un premio y lo que sume será ganancia. Un aspecto que puede favorecerlo ante rivales que viven situaciones contrarias.



Debilidades:

La juventud de sus jugadores los convierte en el plantel con menos experiencia para afrontar este tipo de situaciones, una clara desventaja ante rivales con nóminas más pesadas.



Le ha costado ganar partidos como local, de los ocho clasificados, es el equipo con menos victorias sumadas. Aspecto que lo convierte en el conjunto más débil del grupo.



La falta de contundencia en el ataque, su delantera es de las más frágiles de los ocho clasificados y todo el peso recae sobre Luis Cuesta, quien es la única opción de gol que ha mostrado el equipo.



Figura: Luis Cuesta (delantero):

Un jugador que encontró en Tigres un impulso para su carrera deportiva. Ha aportado 10 goles para los ‘felinos’ y cuenta con un presente para tenerlo en cuenta en estas finales.