Bogotá venció 2-1 a Quindío y comparte el liderato con Real San Andrés

Bogotá ha tenido un buen inicio de semestre y con su victoria 2-1 sobre Deportes Quindío, en el estadio Metropolitano de Techo, alcanzó la cifra de los seis puntos en la tabla. Además, ya son ocho los duelos consecutivos sin perder y su crecimiento deportivo lo ha convertido en una de las sorpresas que ha dejado este Torneo II-2019

El gran momento de los capitalinos se vio reflejado desde los primeros minutos del encuentro, instantes en donde mostró su buen fútbol y su potencia en el ataque. Y la visita así lo sintió, ya que tuvo que aguantar las continuas llegadas a su área y el tempranero tanto de César Caicedo (15 PT), quien, por la vía de la pena máxima, rompió la paridad.



Los dirigidos por Jairo Patiño no se conformaron con esa corta diferencia y continuaron con la iniciativa en las acciones. Tal actitud les permitió ampliar las distancias gracias al gol de Eric Valencia (20 PT), un marcador que hacía justicia por lo que sucedía en la cancha. Con este panorama, Quindío se vio obligado a reaccionar y se hizo más agresivo en la recuperación de la pelota, decisión que le permitió lograr el descuento, por intermedio de Henry Hernández (29 PT). Un marcador que hizo más interesante el duelo.



Para la etapa complementaria, poco cambió el panorama. Bogotá no bajó su ritmo y tampoco su velocidad, mantuvo contra las cuerdas a un conjunto ‘cafetero’ que no encontró la manera de frenar a los juveniles jugadores del conjunto de la capital. Fueron varias las oportunidades que tuvo para ampliar las distancias y consolidar su segunda victoria en línea.



Con el pasar del tiempo, Quindío no bajó los brazos y fue sacando provecho del desgaste físico hecho por los dueños de casa. Los ataques por los costados y los remates de larga distancia fueron las fórmulas para intentar un empate que nunca llegó y que, a la postre, significó el cuarto encuentro consecutivo sin celebrar fuera de casa.

Boca Juniors ganó y extendió la crisis de Orsomarso en el Torneo



Mientras que en el encuentro que abrió la jornada del martes, Boca juniors de Cali logró su primera victoria en el Torneo, bajo este nombre, tras superar 2 – 1 a Orsomarso en el estadio Pascual Guerrero. Un resultado que le permite sumar tres puntos en la tabla y cortar una negativa racha de diez encuentros consecutivos que traía consigo desde el semestre pasado y cuando aún se llamaba Universitario de Popayán.



Luis Mina (17 PT), a través de un tiro penal, y Diego Rodríguez (23 PT) fueron los encargados de darle la ventaja a los dueños de casa y de consolidar un dominio que fue notable durante la primera parte. Ya con el pasar de los minutos, los de Palmira reaccionaron e intentaron equilibrar las cargas, pero tan sólo les alcanzó para lograr el descuento, gracias a un autogol de Yeiner Torres (33 ST). Orsomarso sigue sin levantar cabeza y ya suma 22 fechas sin conocer la victoria en el Torneo.