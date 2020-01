Dos clubes favoritos del torneo de la B dan a conocer sus refuerzos

Pocas noticias se tenían del Deportes Quindío y del Cortuluá con miras a la temporada que está por empezar en el fútbol de ascenso. En el caso del cuadro 'milagroso' la hinchada no ocultaba su preocupación por la ausencia de refuerzos , y es que los de Armenia continuarán con una interesante base de jugadores juveniles, con algunos hombres importantes que vistieron la camiseta el año anterior y con un par de hombres de experiencia.

Dentro de la lista de incorporaciones, el portero Arled Cadavid es quien más ha generado expectativas por su interesante trayectoria en el fútbol colombiano. El antioqueño viene de ser campeón con América de Cali, aunque no tuvo muchos minutos de acción, y son recordados sus pasos con Leones de Itagüí, Águilas Doradas y el Manta, de Ecuador.



Otros de los nombres que se suman al plantel ‘cafetero’ son los volantes Alexis Serna, quien proviene de Alianza Petrolera, y el joven Yani David Quintero, jugador que hizo parte de Boca Juniors en la última temporada y vistió la camiseta de la Selección Colombia en el más reciente Torneo Sudamericano de la categoría.



Otro de los planteles que pocos cambios han anunciado es Cortuluá, quien se ha apoyado en sus juveniles y ha hecho esfuerzos por conservar el plantel que logró protagonismo en 2019. Pero sus directivos no han bajado la guardia en sus intentos por conformar un plantel competitivo que los mantenga en la lucha por regresar a Primera División.



Por el momento, el equipo ‘corazón’ ha hecho oficial la llegada del defensor Ramón Córdoba, quien proviene del Deportivo Binacional, de Perú, y cuenta con una importante trayectoria en el balompié colombiano, clubes como América de Cali y Jaguares de Córdoba han contado con sus servicios. Así como también, se destaca su paso con el San Martín de Tucumán.



Al antioqueño se suma el experimentado delantero César Amaya, jugador que vistió los colores de Deportivo Pasto en 2019 y que ha pasado por numerosos equipos en el país. Atlético Bucaramanga, Tolima, Deportivo Cali, Once Caldas, entre otros, hacen parte del pasado de un jugador que promete mantener esa racha goleadora que ha caracterizado a los vallecaucanos en los más recientes Torneos de ascenso.



César Dussan

Especial para FUTBOLRED