Jornada de altibajos para los históricos en el Torneo de ascenso

Emocionante y con muchos goles fue el duelo entre Cortuluá y Leones, luego de igualar 3 - 3 en el estadio 12 de Octubre. Un marcador que hace mérito al interesante futbol mostrado por ambos planteles y que deja ver que tienen ganas de protagonismo en un Torneo que los tiene siguiéndole los pasos al líder Real San Andrés.

Los antioqueños sorprendieron por su actitud ofensiva en la propia casa de los tulueños, tal actitud les permitió romper la paridad con prontitud, gracias al tanto de Denis Mena (8 PT). Ante tal jugada, los dirigidos por Jaime de la Pava intentaron recomponer el camino, pero la tuvieron difícil para superar el ordenado planteamiento defensivo de un equipo que ha demostrado orden y fútbol contundente en estas primeras jornadas del Torneo.



Muestra de ello, fue la aparición de un segundo gol en el marcador, Kevin Viveros (40 PT) amplió las distancias y certificaba una victoria bien trabajada hasta ese momento. Pero la llegada de la etapa complementaria le dio un empujón anímico a Cortuluá, renovado desde lo táctico, vio en Brayan Lucumí (6 ST) la esperanza de recuperar la paridad. A partir de ese momento, el partido aumentó en ritmo y en emociones.



Leones reaccionó minutos después con el tanto de Fáber Gil (17 ST), pero los tulueños no tardaron en responder y Guillermo Murillo (23 ST) le volvió a poner presión a la visita. Motivados e ilusionados con un mejor resultado, los dueños de casa pusieron corazón y dominaron las acciones durante el último cuarto de hora del encuentro. Tal esfuerzo tuvo su premio y el goledor Murillo (38 ST) apareció como héroe paea salvar un punto para un Cortuluá que se mantiene en la parte alta de la tabla.



Magdalena crece en la tabla y Cartagena se hunde en el Torneo



Panorama opuestos tuvieron los históricos de la costa en la jornada del domingo en el fútbol de ascenso. Momento alentador vivió Unión Magdalena tras superar 2 - 0 a Boca Juniors de Cali, en la cancha del estadio Sierra Nevada, y sumar tres puntos importantes que lo acercan a los puestos de vanguardia. El 'ciclón' empieza a tomar fuerza e ilusionar a su afición por el protagonismo en la presente temporada.



Una pena máxima, bien ejecutada por Luis Narváez (33 PT) fue la jugada encargada de abrir la cuenta en el marcador y de poner en ventaja a un Unión que dominaba las acciones. Ya en el segundo tiempo, Hernán Luna (4 ST) amplió las distancias y sentenció las cifras de un encuentro en donde los de Santa Marta superaron a un rival que aún no encuentra el mejor nivel y que se ubica en la parte de abajo de la clasificación.



Por otro lado, está un irregular Real Cartagena, que sigue sin encontrar el camino y ve cómo se le escapan puntos y puntos en cada fecha. En esta ocasión, perdieron 0 - 2 en su visita a Llaneros y ya son dos las derrotas en línea en el campeonato. Preocupa el panorama de los 'heroicos', ya que con cuatro unidades, se ubican en la casilla 13 de la tabla de posiciones.



Arley Bonilla (27 ST) y Mateo García (31 ST) fueron los encargados de otorgarle un nuvo triunfo a los de Villavicencio, quienes hacen un gran inicio de temporada y, con 8 puntos, son quintos en el Torneo. Victoria bien trabajada ante un Real Cartagena carente de ideas en su fútbol y con un plantel liviano que no cuenta con grandes jugadores que marquen la diferencia. Mucho trabajo tiene el profesor Milton Bernal para enderezar el camino.



Mientras que en el otro juego del día, Tigres y Atlético Huila no se sacaron ventajas tran empatar 0 - 0 en la cancha del estadio Metropolitano de Techo. Un resultado que poco beneficia a ambos conjuntos, ya que los 'opitas' alcanzaron las cuatro jornadas sin ganar, mientras que los capitalinos hasta ahora lograron su primer punto en el Torneo.



César Dussán

Para FUTBOLRED