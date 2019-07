Boca deja atrás histórica marca y apuesta por el cambio en su ropa

Luego de 23 años llevando la misma marca de indumentaria, Boca Juniors haría un cambio de patrocinador y en su fabricante de ropa que le significaría un ingreso aproximado de 10 millones de dólares por temporada, oferta que no estaba en los planes de la marca que actualmente viste al equipo azul y oro y que terminaría con el vínculo entre las partes.



La situación aún no ha sido anunciada de manera oficial, pero solo falta un visto bueno por parte de la asamblea de socios, algo que tanto la marca como los dirigentes dan por hecho, por lo que para 2020 habrá un nuevo Boca Juniors, no tanto en el aspecto deportivo pero sí en lo que se refiere al marketing deportivo.



El único inconveniente a la vista para que el contrato sea firmado, es que el equipo xeneize pidió ser el mejor pago de argentina, algo en donde entraría a jugar River, pues teniendo en cuenta su amplio recorrido con la marca que lo viste y que dicha marca sería la misma que vestiría a Boca, el fabricante se arriesga a perder a uno de los clubes con los que ha hecho historia.



Pese a ello, todo parece encaminado y aunque hay detalles como el mencionado que todavía faltan por arreglar, Boca tendría todo listo para el gran anuncio que significaría ver a los dos equipos más grandes de Argentina vestidos por la misma marca.