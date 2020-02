Hinchas de Boca confían en Fabra y Villa para acabar con un fantasma

Boca Juniors está a solo tres fechas de definir su suerte en la Superliga de Argentina. El xeneize es escolta de River Plate, solo tres puntos los separan y se juegan el título del campeonato. Y aunque los dirigidos por Miguel Ángel Russo han mostrado cierta mejoría para ganar y no desprenderse de su archirrival, hay una clara preocupación por un fantasma que hay en el plantel.



Boca no es efectivo a la hora de patear penaltis. Lo demostró el pasado fin de semana en el triunfo contra Central Córdoba; a pesar de ser superior y golear 0-4, el azul y oro erró dos cobros desde el punto blanco: Carlos Tévez y Franco Soldano no pudieron cambiar el disparo por gol.



Es así que el diario ‘Olé’ decidió escuchar la voz de los hinchas y consultarles sobre quién debería patear los penales en Boca. La encuesta tuvo a cinco candidatos, y la afición fue clara: hay que darle la oportunidad a los colombianos.



Frank Fabra, con el 37% de más de 8 mil votos, es el primer beneficiado en la urna virtual. Luego le sigue Sebastián Villa, que con un 19% se lleva la confianza de los hinchas. En conclusión: déjenle la pelota a los cafeteros.



¿A quiénes le ganaron Fabra y Villa? Al defensor Carlos Izquierdoz (17%), al lateral derecho Julio Buffarini (14%) y al referente, Carlos Tévez, a quien solo el 12% de los votantes le volverían a dar el chance.