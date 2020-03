Gustavo Alfaro y sus fuertes palabras para Tévez, en su paso por Boca

Las palabras de Gustavo Alfaro resultaron fuertes. Es que siempre fue un personaje de discursos medidos y de tonos conciliadores. Sin embargo, cuando en ‘TyC Sports’ le preguntaron acerca de su experiencia en Boca Juniors y puntualmente sobre su relación con Carlos Tévez, el entrenador no dudó ni por un segundo en decir: “Me desilusionó, porque fue el jugador al que más respeté.

Las explicaciones de Alfaro respecto a su relación con el ‘Apache’ y por qué siente que el jugador “le falló”, están vinculadas a que el entrenador entiende que siempre fue honesto en la relación jugador técnico: “Fue el único que supo cuando no iba a jugar y era por respeto a su trayectoria. Le dije que era el último ídolo en actividad y que en este tiempo de reconstrucción era muy importante, pero que no le podía garantizar la titularidad”.



Varios temas abordó Alfaro y acerca de las molestias que se conocieron de Tévez por no haber podido estar en el último superclásico, el ex DT xeneize contó: “Él sabía que iba a ser suplente. Tengo los videos del entrenamiento previo y se ven los equipos. Para mí, faltar el respeto es otra cosa. Es hacer pública una charla que tuvimos en confianza”, manifestó.



También habló acerca de su último día en Boca y respecto a ese momento, Alfaro contó cómo fue la despedida con Carlos Tévez: “Nos dimos un abrazo y le agradecí por todo lo que había hecho a lo largo del año. Lo único que le pedí fue que sea feliz y tuviera una buena vida. Me dijo ‘tranquilo, vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos’”.



