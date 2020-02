Villa y Campuzano, ¿eran maltratados en Boca? Lo dice un periodista

Jorman Campuzano y Sebastián Villa pasan por un momento único y especial en Boca Juniors. Este año, el técnico Miguel Ángel Russo los ha potenciado y les ha dado la confianza que no tenían en 2019 con Gustavo Alfaro. Villa sorprende por su velocidad y porque está marcando goles; mientras que Campuzano es el volante de marca fijo, que además fue el mejor en el partido en el que vencieron a Atlético Tucumán, el último fin de semana.



La motivación de los colombianos se nota en la cancha, y por eso Boca disfruta de dos joyas que llegaron como promesas, en momentos en los que lucha por arrebatarle el liderato a River Plate en la Superliga de Argentina.



Más allá de lo deportivo, parece que había algo más para que Villa y Campuzano no rindieran como se esperaba en la temporada pasada. Al parecer, los dos colombianos eran maltratados e insultados por varios de sus compañeros, denunció el reconocido periodista Martín Líberman.



Según el presentador, tanto Jorman como Sebastián, recibían insultos de futbolistas de la talla de Darío Benedetto o Nahitan Nández. “Como se fueron los insultadores, Campuzano y Villa están mejor, pues no los dejaban crecer”, dijo.



Además, dijo que dos referentes del actual plantel también los insultaban: Carlos Tévez y Wanchope Ábila. “Hay algo interno que cambió, ya no hay esos brotes internos que jugaban en contra de los futbolistas”.