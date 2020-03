Falcioni y su fuerte queja contra la AFA por el manejo del coronavirus

Julio César Falcioni dejó clara su postura sobre el manejo que le está dando la AFA al fútbol argentino, en momentos en los que el coronavirus covid-19 ha paralizado prácticamente a todo el mundo. De hecho, en Suramérica la única liga que no ha parado es la argentina.

Justamente a Banfield, equipo que dirige Falcioni, le tocó jugar el primer partido de este campeonato el pasado viernes. “Creíamos conveniente no comenzar esta Copa Superliga. Aprovechando, primero, que iniciaba un torneo, empezábamos todos de cero, tratando de tomar las precauciones necesarias para que no haya mayores contagios, no solo en los partidos sino en el cada día de los entrenamientos”, manifestó en ‘TyC Sports’.



“A nosotros nos tocó la más difícil. Fuimos los primeros. Hasta último momento estuvo en duda el partido. Cuando recibimos la notificación de que íbamos a ser castigado con pérdida de puntos y alguna sanción más... Yo no me puedo hacer cargo de eso respecto a la institución, con toda la gente que trabaja en el club”, agregó el exfutbolista del América de Cali en la década de los ochenta.



Falcioni dejó en manifiesto su cruda realidad, reconociendo que su salud corre riesgo: “Tuve neumonía, cáncer, recibí quimioterapia, rayos. Soy de altísimo riesgo. Me toca trabajar, estar al lado de la gente que me acompaña, los jugadores. Estamos citados para volver a entrenar mañana a la mañana. Todo dependerá de los jugadores, hay que escucharlos”.



“En cada entrenamiento, hay alrededor de 50 personas en un vestuario, entre los jugadores, utileros, kinesiólogos, médicos, cuerpo técnico. Estamos todos expuestos. Vamos a esperar que a un jugador le pase algo y, a partir de ahí, decir ‘suspendamos todo’. Son 40 familias las que se tienen que guardar, estamos todos en comunicación y compartiendo cosas permanentemente. Era preferible esperar un poquito más”, expresó Falcioni su enfado.