¿Se acabó el amor? De Rossi y un extraño movimiento de Boca Juniors

Desde la llegada de Daniele De Rossi a Boca Juniors fue recibido con afecto y de forma fervorosa por parte de los hinchas xeneizes, y en general de todos los argentinos. La ilusión que se generó en torno a la llegada del itailiano fue muy grande, sin embargo, este no ha tenido protagonismo y ya se empieza a hablar de su salida.

Desde su debut el exjugador de Roma mostró toda su calidad y experiencia, incluso llegó a anotar un gol precisamente en el partido inicial de su historia con el conjunto azul y oro. No obstante, desde el superclásico contra River Plate por la Liga de Argentina el italiano no ha vuelto ha aparecer en cancha, según fuentes oficiales del club, por una molestia física.



Todavía no es claro si De Rossi podrá llegar a la semifinal de vuelta por la Copa Libertadortes contra en equipo millonario, pues tampoco existe claridad sobre el tiempo de incapacidad y en que punto de la recuperación se encuentra.

Según 'La Gazzetta dello Sport', uno de los diarios más importantes de Italia, cuenta que las próximas elecciones en Boca que se llevarán a cabo el próximo diciembre podrían repercutir en el futuro del jugador de la selección italiana, si es que Nicolás Burdisso deja su cargo como director deportivo.



Por ahora no hay nada concreto, pero para los medios del país europeo es algo muy posible viendo la situación que vive Daniele De Rossi en Boca Juniors. Además, también tendrá mucho que ver la salida de Daniel Angelici como presidente de los xeneizes, pues este anunció que no intentará ser reelegido para su cargo.