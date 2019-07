De Rossi fue presentado en Boca: 'Mis objetivos son los del club'

Tras presenciar su primer partido en la Bombonera, Daniele De Rossi fue presentado y ya se enfoca en lo que será su primer partido. El futbolista italiano, quien se vio sorprendido por el recibimiento que tuvo y por la organización del equipo xeneize, aseguró que eligió a Boca porque no quería estar en un lugar que lo apagara.



De igual manera aseguró que, en principio, arriesgarse a un cambio tan radical le dio un poco de miedo y por eso tardó en tomar la decisión, pero que al final, tratándose de la promesa de un amigo como Burdisso, pudo tener certezas y así fue como eligió viajar hacia Buenos Aires para jugar en Boca Juniors.



“Mis objetivos son los del club: la Libertadores, el campeonato, por lo que escuché, hay que ganarlo todo. Así que no puedo agradecer de otra manera más que haciendo mi trabajo con seriedad, con responsabilidad y demostrando que todos hicimos una buena elección”, arrancó diciendo el volante.



Luego prosiguió: “Me encontré con más seriedad y organización de lo que había imaginado, por lo que eso me alegró un poco más. La primera garantía fue la de Nico (Burdisso), quien es mi amigo y a quien le creo. Para un hombre de 36 años cambiar tanto pudo asustar un poco por eso pedí un poco de tiempo para pensar. Y ahí prevalecieron mis ganas de jugar en un ambiente que me estimulara, que es lo que más me importaba; no quería un lugar que me apagara”.



“Viví dos décadas en un ambiente de locos, podría haber elegido algo que me relajara pero solo conozco un camino, el de la seriedad. Siempre se puede mejorar y esta experiencia me va a enriquecer también como persona. Así que espero darle algo al equipo y aunque no voy a llamar a nadie para que venga, sí diré que al que le gusta el fútbol y la pasión debería tener una experiencia así”, finalizó.



La fecha del debut de De Rossi aún es incierta, pero el jugador ya trabaja para ponerse a punto y estar en el menor tiempo posible a disposición de Gustavo Alfaro.