Los colombianos de Boca: parte del problema para el arribo de De Rossi

Mientras en Boca se ilusionan con la llegada del italiano Daniele De Rossi, los inconvenientes para que el futbolista integre el xeneize no dejan de aparecer. En principio se habló de la esposa del jugador y de sus pocas ganas de llegar a América del Sur teniendo en cuenta su trabajo, posteriormente se especuló con un posible retiro del futbolista y ahora que todo parece listo, surgió el rumor de que hasta que no vendan a un extranjero el volante no tendría lugar.



La situación parece irrisoria pero es cierta, De Rossi ocuparía un lugar como extranjero y Boca, que aún no ha sellado ninguna salida, ya tiene el cupo lleno en un plantel en el que cuenta con tres colombianos: Fabra, Villa y Campuzano, un uruguayo, Nahitan Nández, un paraguayo, Junior Alonso y, ahora, un venezolano, Jan Hurtado.



Con base en ello, dos de estos jugadores tendrían que dejar de firmar la planilla de los partidos para que el italiano pueda jugar y aunque se dice que Fabra recibiría antes del 2 de agosto los papeles que lo acreditan como ciudadano argentino, todavía queda por resolver qué pasará con uno de los cupos situación en la que entraría la negociación por el uruguayo Nahitan Nández.



El uruguayo es uno de los jugadores que más ofertas ha recibido y aunque también se especula con la posible salida del colombiano Villa, es Nández quien tendría las posibilidades más claras de irse pese a que no se ha llegado a la cifra esperada por el club argentino y Cagliari, equipo interesado, no ha mejorado su oferta.



De esta manera, habrá que esperar qué sucede con el jugador italiano, que según varios medios ya tiene listos los pasajes para arribar al sur del continente, pero aspira a que no se sigan presentando inconvenientes, pues está claro que su transferencia ha estado llena de imprevistos y esto es lo que un jugador tan experimentado menos quiere.



Vale la pena recordar que el 2 de agosto se cierran las inscripciones en la liga argentina, por lo que los de La Ribera buscan alternativas.