De Rossi trabaja de la mano de un viejo conocido para ponerse a punto

La llegada de Daniele De Rossi a Boca Juniors se sigue retrasando y mientras tanto el futbolista, quien hace dos meses está sin club, se sigue preparando para un nuevo reto en su carrera profesional, algo para lo que trabajó con un club de las divisiones de ascenso en Italia y en las últimas horas con un viejo conocido.



Se trata de Francesco Totti, otro de los que abandonó Roma luego de haber estado vinculado durante toda su vida al club y quien publicó en sus redes sociales un video en el que se lo ve acompañado de Daniele De Rossi y un personaje desconocido, con quienes está trotando en medio de un bosque.



El presente físico de del volante italiano que se convertiría en nuevo jugador de Boca es una de las principales incógnitas antes de su llegada a Argentina y aunque el futbolista ha demostrado en los últimos días estar trabajando para arribar en buenas condiciones, también se ha cuestionado su presente de cara al reto que esto significa.



De momento, los medios argentinos siguen a la espera de la confirmación oficial de la llegada de De Rossi quien según el presidente del club de La Ribera estaba en un 99% asegurado por el equipo, sin embargo, los inconvenientes se siguen presentando y aunque la salida de Nahitan Nández ya dejó el cupo de extranjero que necesitaba el italiano, hasta que no haya nada firmado, no se puede comprobar que el ex Roma se pondrá la camiseta azul y oro.



Este fue el video de Totti con De Rossi: