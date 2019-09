Diego Armando Maradona y su insólito recorrido como entrenador

Diego Maradona tuvo un paso fugaz por el Deportivo Mandiyú, el club que le dio la posibilidad de debutar como entrenador, en 1994 y luego dirigió a Racing Club, en 1995. Luego pudo cumplir su sueño al dirigir la selección Argentina entre el 2008 y el 2010, pero fracasó en el Mundial de Sudáfrica y tuvo que abandonar ese barco. Luego se fue al fútbol árabe, al Al Wasl entre 2011 y 2012 y con el Al Fujairah (2017-2018) en los Emiratos Árabes. Tras un breve receso, apareció Dorados de Sinaloa para darle otra oportunidad, aunque era en la segunda división del fútbol mexicano, donde estuvo hasta hace unos meses.

Para ser un astro del fútbol como jugador, considerado el mejor jugador del mundo, Maradona ha tenido una vertiginosa e insólita carrera como técnico antes de recalar en Gimnasia y Esgrima La Plata.



1. SU DEBUT FUGAZ EN MANDIYÚ

​Maradona comenzó su carrera antes de colgar los botines. 'Pelusa' se retiró en Boca Juniors el 25 de octubre de 1997, pero tres años años dio sus primeros pasos como entrenador mientras cumplía una sanción de 15 meses por dar positivo en una prueba antidopaje durante el Mundial de los Estados Unidos 1994. El equipo de Corrientes (noreste de Argentina) estaba en primera división y tenía como objetivo mantener la categoría. Debutó el 9 de octubre de 1994 con una victoria ante Rosario Central por 2-1. Como no había hecho el curso de entrenado y no tenía el carnet habilitante tuvo que ver el partido desde las gradas. Recién tres fechas más tarde le permitieron dirigir desde el banquillo. Renunció a los dos meses con un saldo de un triunfo (3-0 a Gimnasia de Jujuy), seis empates y cinco derrotas.



2. LOS CINCO MESES EN RACING

​A principios de 1995 arribó a Racing Club, uno de los equipos más poderosos y populares del país austral. Debutó en un torneo amistoso con un empate sin goles ante el clásico rival, Independiente. Dejó el equipo tras dos victorias (1-0 a Boca y 1-0 a Platense), seis empates y tres derrotas. Sin embargo, por diversas licencias solo estuvo en el banquillo en cinco de esos encuentros.



3. SU REGRESO A LA ALBICELESTE, AHORA COMO ENTRENADOR

​El 28 de octubre de 2008 Maradona fue nombrado seleccionador de Argentina. Debutó el 18 de noviembre con una victoria por 1-0 en un amistoso ante Escocia. Argentina, con Maradona en el banquillo, sufrió una histórica derrota por 6-1 ante Bolivia en La Paz en las eliminatorias sudamericanas mundialistas y tuvo dificultades para clasificarse para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. En el Mundial, Argentina fue eliminada en los cuartos de final por Alemania, que le ganó por 4-0. Maradona dejó el cargo el 27 de julio de 2010 con un saldo de 18 victorias y seis derrotas porque la Asociación del Fútbol Argentino decidió no renovarle el contrato.



4. SU PRIMERA EXPERIENCIA EN LOS EMIRATOS ÁRABES CON EL AL WASL

​El campeón del mundo con Argentina en México 1986 fichó como entrenador del Al Wasl de los Emiratos Árabes en 2011 y debutó el 28 de agosto en un triunfo en un amistoso ante Kalba (3-1). En su primer partido por los puntos cayó 4-3 ante el Al Jazira. El club, que pretendía ser campeón, lo despidió el 10 de julio de 2012 por malos resultados. Con el Al Wasl ganó 20 partidos, empató seis y perdió 18.



5. AL FUJAIRAH, EN LA SEGUNDA DIVISIÓN DE LOS EMIRATOS ÁRABES

​El Al Fujairah, de la Segunda División de los Emiratos Árabes, lo contrató el 7 de mayo de 2017 con el objetivo de conseguir el ascenso a la Primera División. Maradona fue despedido el 17 de abril por no poder conseguir el objetivo. Tuvo 15 victorias, 12 empates y tres derrotas.



6. EN LOS DORADOS DE SINALOA, DE LA SEGUNDA DE MÉXICO

​En septiembre de 2018 llegó a los Dorados de Sinaloa para llevar al equipo a la Primera División de México. Hizo una buena campaña (18 triunfos, 10 empates y 7 derrotas) pero no logró ascender. Renunció en el 13 de junio de 2019 para someterse a una cirugía en la rodilla.



7. SU REGRESO AL FÚTBOL ARGENTINA COMO ENTRENADOR DE GIMNASIA

​El 5 de septiembre fue confirmado como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. El equipo platense está último en la Superliga Argentina y en zona de descenso a la Segunda División. El objetivo de Maradona, que firmó contrato por un año, es salvar al Lobo del descenso.