El motivo por el que Maradona dejaría a Gimnasia y Esgrima de La Plata

Diego Maradona ha sido sensación en la Superliga de Argentina. El exfutbolista, campeón del mundo en 1986, entrena a Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo con el que no ha encontrado los mejores resultados y está en riesgo de descenso.

Sin embargo, se viven momentos de incertidumbre en La Plata, pues los hinchas del lobo temen que Maradona pueda dejar el cargo, después de que el último fin de semana perdieran el clásico contra Estudiantes.



Más allá de los malos resultados, Diego Armando ha mostrado voluntad de quedarse y tratar de liderar una remontada que saque a Gimnasia de la angustiosa zona de descenso. Pero no es esa la razón por la que abandonaría el proyecto.



Resulta que el próximo 24 de noviembre habrá elecciones para elegir presidente del club. Así que Maradona podría marcharse si el actual presidente, Gabriel Pellegrino, no tiene continuidad en su cargo, o que ocupe algún cargo en las listas.



“Por una cuestión de fidelidad, de ser quien le abrió las puertas, Diego piensa que no sería correcto continuar si no está Gabriel”, aseguró una fuente cercana al entrenador a la prensa argentina.