¿Puso en duda su regreso? Esto dijo Armani de su vuelta a Nacional

Luego de confirmarse que de momento permanecerá en River Plate, Franco Armani habló con ‘Fox Sports’ sobre su presente y lo que viene en el futuro para su carrera. El ex arquero de Atlético Nacional, quien sonaba entre los candidatos para quedarse con el arco de América de México, aseguró que si llega una oferta la estudiará, como lo haría cualquier otro jugador, pero que por ahora sueña con ganar otra Copa Libertadores.



Armani fue la figura de la llave de octavos de final en la que River derrotó a Cruzeiro en cobros desde el punto penal y con sus actuaciones se ha metido en el corazón de los hinchas millonarios, logrando también quedarse con el lugar de titular en la selección de su país.



“Me enfoco en lo que es River y en lo que podemos dar. La idea es seguir dando pasos, aportando. Obviamente quiero seguir en la institución y cumplir los años que me quedan de contrato, ganando cosas. Sin embargo, como cualquier jugador hace, si llega una oferta la analizaré, pero en este momento eso no está en mi cabeza, mi idea es seguir y ganar más cosas”, arrancó comentando.



Posteriormente, refiriéndose al final de su carrera aseguró: “Yo me comprometí, el día que me hicieron la despedida en Nacional, a terminar la carrera en la institución, pero eso no se sabe. El fútbol da muchas vueltas, aunque esa es la idea que tengo y a lo que me comprometí, además la palabra vale mucho”.



Para concluir habló de su vida lejos del fútbol: “Yo tengo todo en Colombia, en Medellín, incluso mi esposa es colombiana. En un futuro pienso en hacer mi vida allá porque tengo todo y eso es lo que tengo pensado a futuro”.