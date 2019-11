Habló claro: las condiciones de Gustavo Alfaro para seguir en Boca

Tras vencer al Unión de Santa Fe, este domingo, en la jornada de la Superliga de Argentina, el técnico de Boca Juniors habló en la conferencia de prensa en la que dijo qué debe pasar para seguir en el cargo.

Alfaro anunció que seguirá en el puesto solo si Nicolás Burdisso sigue como secretario técnico. "Estoy agradecido a Burdisso, ha hecho un trabajo fantástico. Si yo eventualmente debo seguir trabajando en Boca, seguiría si está Nico. Me he sentido muy cómodo. Las cosas que ha hecho en todo el fútbol, inferiores, organización y planificación", dijo Alfaro.



El técnico tiene una mancha en su historial y es la eliminación de la Copa Libertadores a manos de River. Alfaro volvió a referirse al tema como una “sensación de injusticia cuando quedamos eliminados porque pudimos haber pasado” y agregó que las declaraciones en su momento fueron mal interpretadas.



“Nuestra actitud debía ser la misma y eso lo entendieron los jugadores. Lamentablemente tengo demasiados intérpretes de mis declaraciones y no son de la intencionalidad de lo que uno dice. Prefiero callarme y hablar las cosas con el plantel".