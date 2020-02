¿Se irá de River? Quintero confirma el interés de un club europeo

Juan Fernando Quintero se lesionó hace diez meses y actualmente es uno de los habituales en las convocatorias de River Plate. Sin embargo, para Marcelo Gallardo el ‘10’ no es titular, si no el primer suplente que puede arreglar las cosas cuando están complicadas.



‘Juanfer’ siempre muestra su talento cuando tiene la oportunidad, pero confesó que le gustaría tener más minutos en el once riverplatense. “Yo siempre entreno bien, quiero jugar... Cuando entré lo hice bien”, reclamó el colombiano.



#River 🎙️ Juan Fernando Quintero: "Me siento bien desde lo físico, uno siempre quiere jugar. Pero el que decide es el cuerpo técnico. Desde mi parte, debo estar preparado para cuando me toque". — Rincón Millonario (@rmillonariook) February 11, 2020

Sin embargo, Quintero dejó claro que es Marcelo Gallardo el que escoge a los que estén en el mejor momento. “Físicamente me siento bien, todo este tiempo ha sido positivo para mi rendimiento. Yo veo cada día la mejora y estoy listo para lo que venga. Estoy con más confianza, pero el fútbol es de momentos y aquí lo importante es el equipo, por más que uno quiera jugar más”.



Finalmente, Juan Fernando Quintero confirmó que el Ajax de Holanda está interesado en él. “La gente del club sabe el interés del Ajax, el entrenador también. En River estoy feliz, pero cuando me tenga que ir lo hablaremos”.