El emotivo anuncio de Falcioni tras ganar el clásico con Banfield

El Banfield que dirige el ex portero del América de Cali, Julio César Falcioni, se impuso este sábado por 0-1 frente al Lanús, en la Superliga Argentina, en un clásico que tenía como ingrediente especial que el ‘taladro’ estaba urgido de la victoria para respirar en la tabla del descenso.

Falcioni, gran figura del América de Cali de los años 80 y quien después fue el técnico que dirigió a James Rodríguez en su paso por Banfield, entre el 2008 y el 2010, se vio muy emocionado al final del partido, en la entrevista con los periodista de Fox Sports a los que les anunció que se retirará como entrenador en los próximos días y que pasará a la función de manager del equipo.



“Este fue mi último clásico, no sé si será mi último partido, pero sí mi último clásico. Me correré a otra posición dentro del club”, dijo Falcioni muy emocionado.



¿Cuándo será su paso a manager? “Pronto, pronto… vamos a ver, puede ser el martes, puede ser al final del campeonato”.

Sobre si este fue su último partido Falcioni dijo que “es posible, lo voy a conversar con mi familia”.



Falcioni fue operado en diciembre pasado por una infección en la garganta, pero en marzo retomó su labor como técnico de Banfield.

“Estoy bien, estoy bien… me falta mejorar la voz, pero estoy fuerte”, dijo Falcioni.