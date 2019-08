La confesión de Nahitan Nández: ¿por qué se fue de Boca Juniors?

Hace apenas unos días era despedido como un héroe en la Bombonera. Y es que el fútbol y la personalidad del mediocampista de 23 años Nahitan Nández marcó a la afición de Boca Juniors, quien vio con sopresa y con mucha tristeza como el uruguayo aceptó una oferta para jugar en el fútbol italiano con un equipo de media tabla para abajo: el Cagliari.

Pero, ¿cuál fue la verdadera razón para la salida de Nández del club que lo acogió y en el que era un ídolo?: la respuesta es dinero.

Así lo reconoció el mismo jugador este martes en una entrevista con Fox Sports en la que aceptó que había una gran diferencia en el contrato que tenía en Boca y el que le ofrecieron en el Cagliari.



"Me fui por mucho. No voy a hablar de dinero porque no corresponde. Esto es el futuro de mi familia, de mi hija, de mi señora, y hoy estoy acá", dijo Nández.

LA RESPUESTA DE NÁNDEZ CUANDO CASCINI LE PREGUNTÓ SI SE FUE POR MUCHO O POR POCO#90MinutosFOX | Esto dijo el uruguayo ante la consulta del ex volante de Boca sobre su pase al Cagliari. pic.twitter.com/UgsB4ndn7g — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 13, 2019



Y aunque todo parecía que marchaba bien entre Nández y la directiva del club bostero, el jugador aprovechó para lanzar un dardo al presidente Daniel Angelici, quien al parecer le quedó debiendo dinero, pues dijo que tenía un ‘temita’ económico pendiente.



"Estamos con unos temitas. Son temas que escapan de mí que espero que se solucionen. Espero un buen gesto como siempre lo tuve yo adentro de la cancha", indicó.



La venta de Nández, quien llegó a Boca Juniors en el 2017 proveniente de Peñarol de su país, le significó a Boca recibir 14 millones de dólares por el 70 por ciento del pase.